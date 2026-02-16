Reunión en Madrid
España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios tras el endurecimiento del embargo
Albares analiza junto a su homólogo cubano la situación de la isla y de las empresas españolas
Agencias
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este lunes en Madrid al canciller cubano, Bruno Rodríguez, a quien ha prometido el envío a la isla de ayuda humanitaria en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad tras el endurecimiento del embargo de EEUU.
En la reunión, celebrada este lunes a petición del diplomático cubano, ambos dirigentes han tratado la situación de las empresas españolas en Cuba y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la isla.
Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.
La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Además de analizar el escenario actual de Cuba, Albares y Rodríguez han abordado los principales objetivos que plantea la Secretaría Pro Témpore española para la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid.
La falta de combustible está provocando apagones durante horas y ha obligado a las autoridades cubanas a suspender el suministro de combustible para aviones. Como resultado, algunos hoteles han tenido que cerrar y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos o se han visto a hacer escala en República Dominicana para poder repostar, como es el caso de Iberia y Air Europa.
La situación de las empresas
Asimismo, en el encuentro, el tercero entre ambos, "también se ha tratado la situación de las empresas españolas en el país", sin que se haya precisado en qué términos, según el comunicado de Exteriores.
A su vez, el canciller cubano ha informado en un mensaje en su cuenta en X de que el encuentro ha servido para reiterar "la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo".
