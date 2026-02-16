Registran las oficinas del ex ministro francés de Cultura Jack Lang por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Investigadores franceses registraron el lunes las oficinas del exministro de Cultura Jack Lang, informaron los fiscales, a medida que aumenta la controversia por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lang se vio obligado a dejar a principios de este mes su cargo como director del Instituto del Mundo Árabe (IMA) debido a presuntos vínculos financieros con Epstein.

El hombre de 86 años niega toda irregularidad y afirma estar "sorprendido" de que su nombre apareciera en los estatutos de una empresa offshore fundada por Epstein en 2016.

La hija de Lang, Caroline, quien supuestamente poseía la mitad de las acciones de dicha empresa, renunció a dos cargos.

El registro, anunciado por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia, tuvo lugar mientras se despedía de antiguos colegas en una ceremonia en el instituto tras más de una década como su presidente.

"Me alegra ver que la justicia financiera está trabajando. Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar", afirmó durante su discurso.

El cargo más destacado de Lang fue el de ministro de Cultura durante la presidencia del socialista François Mitterrand en las décadas de 1980 y 1990.

La Fiscalía nombra grupo de magistrados para investigar lazos de franceses en caso Epstein

La Fiscalía francesa nombró a un grupo de magistrados para analizar "eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses" en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, informaron este sábado medios locales.

La Fiscalía indicó que trabaja "en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones".

'Le Parisien' aseguró que la Fiscalía ya dio un paso concreto al proceder a "un nuevo análisis integral del dosier de instrucción" del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores.

El objetivo de esta reapertura es la de "poder sacar cualquier elemento susceptible" que tenga una utilidad en "un nuevo contexto de investigación".

El multimillonario estadounidense tenía un vínculo especial con Francia pues poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch en París.

Numerosas personas de todo el mundo aparecen en los tres millones documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Epstein, ya fallecido.

En Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Asimismo, el exministro socialista y presidente del Instituto del Mundo Árabe hasta que hace una semana se vio obligado a dimitir, Jack Lang, también se ha visto salpicado por sus vínculos y los de su hija con Epstein.

De Mitterrand al mundo árabe, 45 años de Jack Lang en primera línea hundidos por Epstein

Desde que en 1981 revolucionase la política cultural francesa bajo la presidencia del socialista François Mitterrand, Jack Lang no ha dejado de codearse con el poder. En total, 45 años de servicio público que han terminado abruptamente por su presunta relación con el caso Epstein.

Para muchos, Lang, de 86 años y que será sustituido el martes en la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA), de la que tuvo que dimitir el pasado 7 de febrero, era un intocable, un seductor, que había sabido navegar como nadie entre las zonas grises de su carrera.

De su apoyo a la despenalización de las relaciones consentidas entre adultos y menores de 15 años, en un contexto pos-revolución cultural de 1968, a regalos por valor de 200.000 por parte de una firma de lujo, el socialista Lang siempre había salido indemne. Tampoco había frenado su carrera el hecho de haber colaborado con la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012).

Las cuatro décadas y media "sirviendo" al Estado francés, como el propio Lang no ha dejado de repetir, acaban de terminar de golpe tras la divulgación por la Administración de Justicia estadounidense de los 3 millones de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein.

El nombre de Jack Lang y el de su hija Caroline aparecen más de 673 veces en los archivos del criminal sexual filtrados a finales de enero pasado.

El antiguo ministro de Mitterrand asumió haber tenido una relación de amistad con Epstein, quien tenía un lujoso piso de 800 metros cuadrados junto a los Campos Elíseos de París, aunque aseguró que "nada le hacía suponer" que el multimillonario estadounidense estuviese "en el centro de una red criminal".

Tanto Jack Lang como su hija están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales" por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.

Los últimos registros policiales han sucedido este mismo lunes, justo cuando Lang celebraba su despedida con los empleados del IMA tras haber estado dirigiendo este prestigioso organismo con fines culturales y diplomáticos durante 13 años.

Este martes, se conocerá el nombre de la persona que le sustituirá. El presidente francés, Emmanuel Macron, escogerá un nombre que luego tendrá que ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

El legado de Lang

Nacido en Mirecourt (Vosgos) en el seno de una rica familia de origen judío no practicante, vivió, en su primera infancia, la ocupación nazi. Su padre, Roger, fue un miembro activo de la Resistencia francesa.

Lang emprendió sus estudios en Nancy (este de Francia) y a los 18 años fundó su primera compañía de teatro.

En esa misma época, conoció a Monique Buczynski, polaca de origen judío, quien se convirtió en su esposa, consejera y compañera inseparable en el poder poder.

Tuvieron dos hijas, la actriz Valérie Lang, fallecida en 2013 a los 47 años de un cáncer fulgurante, y Caroline, nacida en 1961 y que tiene una larga carrera como ejecutiva y productora de cine.

Lang construyó su gran legado político al frente del Ministerio de Cultura, que ocupó durante 12 años, entre 1981 y 1993.

Estableció el precio único del libro para proteger a las librerías pequeñas frente a las grandes superficies, una ley que hoy sigue vigente y ha sido replicada en medio mundo.

En su concepto del Estado 'mecenas', logró que el presupuesto de su ministerio alcanzara el 1 % del presupuesto nacional, una cifra histórica y creó la 'Fiesta de Música', una cita anual que se actualmente se celebra cada 21 de junio en más de 120 países.

Reforzó también el derecho al seguro de desempleo para los conocidos como trabajadores 'intermitentes del espectáculo' que incluye a profesionales relacionados con el arte (cine, teatro, música) que solo pueden trabajar de manera discontinuada.

Lang fue también alcalde de la ciudad de Blois (1989-2000); ministro de Educación en dos periodos (1992-1993 y 2000-2002); y diputado de la Asamblea Nacional francesa (2002-2012).

Durante la presidencia de Sarkozy (2007-2012), el socialista integró el comité encargado de reformar la Constitución francesa propuesto por el mandatario y actuó como una suerte de 'embajador en la sombra' con viajes a Corea del Norte y Cuba.

Entre 2013 y 2026, como presidente del Instituto del Mundo Árabe, intentó reactivar las relaciones culturales y diplomáticas entre Francia y 22 países árabes. EFE