El Reino Unido da un nuevo paso hacia la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

El Gobierno laborista del Reino Unido ha dado este lunes un nuevo paso para proteger a los menores de edad de las redes sociales. El Ejecutivo ha anunciado que modificará la ley para implementar con mayor rapidez la prohibición de las redes para los menores de 16 años, en caso de que finalmente se acuerde esta medida. Los cambios legislativos también permitirán poner fin a los contenidos infinitos en estas aplicaciones, limitar el acceso a los chatbots de Inteligencia Artificial y preservar información de menores de edad que se hayan quitado la vida, siempre que las redes sociales hayan jugado un papel relevante en esta decisión.

El primer ministro, Keir Starmer, ha endurecido su posición en este asunto en los últimos meses y ha puesto en marcha un proceso de consulta pública para valorar la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, una medida que ya se ha implementado en Australia y que otros países también están estudiando. “Hay una preocupación real por el tiempo que se pasa en las redes sociales, el contenido que está disponible, la naturaleza adictiva de muchas de las cosas que suceden en las redes sociales, la forma en que atraen a los niños y les quitan otros aspectos de su crecimiento. No creo que haya ningún padre que no esté preocupado por esto”, ha asegurado Starmer en un acto este lunes.

El Gobierno tiene previsto incorporar una enmienda al proyecto de ley de Bienestar Infantil y Escuelas para implementar de forma rápida la prohibición de las redes para los más jóvenes en caso de que el proceso de consulta pública termine con una decisión favorable. Aún así, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, ha optado por la cautela y ha señalado que la prohibición no es inevitable. “Hay organizaciones [...] que temen que una prohibición no resuelva el problema, ya que solo serviría para empujar este tipo de contenido a las profundidades [de la web oscura] y que los niños intentarían sortearla. Creo que lo correcto y responsable es llevar a cabo una consulta”, ha asegurado.

Creación de 'deepfakes'

El Ejecutivo sí parece decidido a restringir el uso de chatbots de IA para evitar la creación de ‘deepfakes’ de contenido sexual, algo que ya puso encima de la mesa tras la polémica con Grok, la IA de Elon Musk, a mediados de enero. La creación de miles de imágenes sexuales sin el consentimiento de las víctimas y su publicación en las redes sociales ha generado alarma entre las autoridades británicas, las cuales han abierto una investigación contra X y están estudiando la imposición de una multa de hasta un 10% de los ingresos totales de la compañía.

Noticias relacionadas

El paquete de medidas también incluye una reforma legislativa para preservar información sobre los menores de edad que han sido víctimas de suicidio, siempre y cuando las redes sociales hayan jugado un papel importante. Esto permitirá a los padres y a las autoridades saber hasta qué punto el menor fue influenciado por terceros o por el contenido al que tuvo acceso a través de internet. “Estamos actuando para proteger el bienestar de los niños y ayudar a los padres a navegar por el campo minado de las redes sociales”, ha recalcado Starmer.

Suscríbete para seguir leyendo