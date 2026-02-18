Merz, dispuesto a estudiar las restricciones a las redes sociales a los menores en Alemania

Hay que ser "muy, muy, muy prudente" a la hora de imponer prohibiciones. Pero "simpatizo mucho" con las propuestas para la implantación de restricciones al acceso a redes sociales a los menores: en estos términos expresó el canciller alemán, Friedrich Merz, su posición respecto a la iniciativa impulsada por sus socios de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), para prohibir el acceso a estos contenidos a los menores de 14 años. Lo hizo a través de un podcast preparatorio ante el congreso del próximo fin de semana de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera, en el que se abordará esa cuestión.

Es de sobras conocido que defiende posturas "más bien liberales", advierte en su mensaje. Es decir, reacio a prohibir. Pero entiende por otro lado que las cosas estan cambiando "de manera muy significativa y aceleradamente", "cuantitativa y cualitativamente" en lo que respecta al uso de redes sociales, teléfonos móviles o tabletas. Los niños de 14 años pasan cinco horas o más ante la pantalla, por donde circulan 'fakes' o imágenes manipuladas vía inteligencia artificial y muchos otros "desafíos" difíciles de controlar. La vida social de estos menores discurre a veces a través de esos medios. "No deberían sorprendernos los problemas de comportamiento social de los jóvenes", concluye Merz.

El canciller, de acuerdo a esa línea cautelosa sobre cómo afrontar lo que considera incuestionable, como es el impacto de las redes sociales en las mentes de los menores, no habla de prohibir, sino de restringir. Hay diversos niveles de discusión, desde cómo verificar la edad del usuario a los contenidos a los que puede tener acceso. Pero está claro que el objetivo debe ser buscar las formas más pertinentes de "proteger a los niños" que deberían estar en edad de aprender, concentrarse o jugar en la escuela.

Medida divisiva

El pronunciamiento del canciller se produce en vísperas del congreso de la CDU, que se abrirá el viernes y ante el que se someterá a la elección de la cúpula. Se celebrará en Stuttgart, capital de 'land' de Baden-Württemberg, donde a principios de marzo tendrán lugar elecciones regionales. Y coincide con el primer aniversario de la victoria de Merz en los comicios generales celebrados el 23 de febrero de 2025, tras colapsar la coalición del socialdemócrata Olaf Scholz con sus aliados verdes y liberales.

Merz gobierna con el SPD como aliado, única constelación posible que le daba la mayoría parlamentaria y a la vez dejaba aislada políticamente a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza a escala nacional. En el bloque conservador de Merz persisten las corrientes internas partidarias de romper el llamado ‘Brandmauer’ o cortafuegos sobre la ultraderecha. Pero al margen de este tema, recurrente desde hace años, van ganando protagonismo debates como el surgido sobre las redes sociales.

El propósito de prohibir su acceso a los menores de 14 años parte de la ministra de Justicia, la socialdemócrata Stefanie Hubig. Es asumida por el conjunto del SPD. Pero causa división en la CDU y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU).

