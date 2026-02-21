Los ataques de Trump
EEUU ataca otra supuesta narcolancha y mata a tres personas más en el Pacífico
Ya van más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025
EFE
La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.
El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico. Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.
Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea 'Laza del Sur' suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades
- Detienen al hombre que se precipitó desde un quinto piso en San Roque (Badajoz)
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Viajar a Canarias desde Badajoz por 95 euros: nueva promoción para volar esta primavera
- Las comparsas Caribe y Dekebais y la murga El Nombre Da Igual tendrán tres placas en el Paseo del Carnaval de Badajoz
- Los Lingotes: 'Este año no hemos actuado, el Carnaval es lo que somos