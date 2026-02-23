La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

El Parlamento Europeo no continuará con el proceso de aprobación de las rebajas arancelarias pactadas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que no haya claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump, ha anunciado este lunes el presidente de la Comisión de comercio internacional de la Eurocámara, Bernd Lange.

La Eurocámara ha vuelto a echar el freno a tramitar la reducción de aranceles a una amplia lista de productos estadounidenses que Bruselas y Washington pactaron el pasado mes de julio, en el marco de su acuerdo comercial. Un acuerdo comercial, en cuestión, después de que Trump haya anunciado nuevos gravámenes a las importaciones, tras declarar el Tribunal Supremo los anteriores como ilegales.

Lange ha explicado durante una reunión de la comisión de comercio internacional del Parlamento este lunes que los nuevos aranceles anunciados por Trump vulnerarían el acuerdo entre la UE y EEUU al ser "mucho más altos" que el gravamen del 15% máximo a las exportaciones europeas a territorio estadounidense pactado. El eurodiputado alemán ha achacado la decisión a la "incertidumbre" generada por el presidente de Estados Unidos.

"No está claro si habrá medidas adicionales o cómo Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo de Tombury sea respetado", ha dicho Lange. Por eso, una mayoría de eurodiputados ha optado por postponer el voto sobre las rebajas arancelarias, previsto para este mismo martes. La decisión ha llegado después de una conversación tanto con el comisario europeo de comercio Maros Sefcovic como con los servicios jurídicos.

"No significa que nunca vayamos a votar este asunto, significa que queremos claridad por parte de Estados Unidos de que van a respetar el acuerdo", ha explicado Lange al inicio de la reunión de la comisión de comercio internacional del Parlamento. "Un acuerdo es un acuerdo, pero debe ser respetado por la otra parte también", ha añadido.

Guerra comercial

La UE ha pedido a Estados Unidos "claridad" después de que el Tribunal Supremo haya decidido anular la decisión de Trump de imponer aranceles a las exportaciones de todos los países del mundo. Una sentencia ante la que el republicano ha reaccionado anunciando gravámenes todavía más altos.

Estados Unidos y la UE cerraron un acuerdo comercial el pasado mes de julio, precisamente para frenar la escalada arancelaria. Washington se comprometió a mantener un arancel máximo del 15%, a cambio de que los europeos hicieran compras estratégicas y aumentaran las inversiones en EEUU, además de aprobar rebajas sustanciales a los gravámenes sobre una amplia lista de productos.

Noticias relacionadas

Es la segunda vez en apenas unas semanas que la Eurocámara frena la aprobación de esa rebaja. La primera fue consecuencia de las amenazas de Trump contra Groenlandia, Dinamarca y sus aliados. Entonces, el presidente de Estados Unidos se acabó echando atrás. Ahora, la UE exige claridad a la Casa Blanca.