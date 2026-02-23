Más de 90 millones de europeos reciben instrucciones para prepararse de cara a una guerra

Para los ciudadanos de ciertas partes de Europa es ya normal que su ejército le aconseje caminar más de 10.000 pasos diarios y hacer un interminable número de abdominales al levantarse, o que su ayuntamiento habilite partidas presupuestarias para rehabilitar los refugios contra bombardeos, o que su Gobierno le haga llegar a casa una lista con los ocho productos que, sí o sí, debe tener guardados para resistir en caso de crisis, o que el Ejecutivo dé soporte a una red de clubes de reservistas militares para organizar fines de semana de entrenamiento, ya sea con armas de bolas jugando a la guerra, ya sea con armas de verdad, bajo control de sargentos instructores.

Esos ciudadanos que reciben tan llamativos mensajes de sus autoridades son los de Finlandia, Suecia y Polonia, pero esos son solo algunos casos en la amplia geografía, el arco de más de 3.000 kilómetros de países ribereños con la guerra de Ucrania.

La atrición que atraviesa el país agredido por Rusia se traduce en una especial percepción de la amenaza, algo que no se entiende del todo en la retaguardia mediterránea, pero que es muy intenso en el Báltico y el centro de Europa. De ahí que, cuando se cumplen cuatro años de guerra en la vecindad noreste de la OTAN, más de 90 millones de europeos están concernidos por avisos de distinta índole preparándolos por si la guerra también se presentara en sus países.

Antes de seguir con este paseo, estos son los productos que, en este caso el Gobierno finés, aconseja a sus ciudadanos mantener a mano para el caso de una crisis grave de seguridad en la que aguantar sin recibir ayuda durante 72 horas: comida envasada con caducidad a largo plazo, agua, comida para las mascotas, medicamentos, radio a pilas, pilas y baterías de diferentes clases, dinero en metálico y... pastillas de yodo para paliar los efectos de la radiación nuclear.

Hacer músculos

Finlandia destaca por sus preparativos civiles. Tiene, en relación con su tamaño y de la proximidad con Rusia, uno de los ejércitos más pequeños de la UE, con 24.000 efectivos. Pero esa fuerza militar puede multiplicarse por 20 con ciudadanos adiestrados en una mili intermitente y general. El número de voluntarios, según datos de su Ministerio de Defensa, ha subido un tercio desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. El programa finés de preparación de efectivos civiles para ser movilizados se ha marcado el objetivo de contar con un millón de reservistas en 2031. Para ello, el pasado mes de enero entró en vigor una ampliación de la edad de movilización de la población... hasta los 60 años.

No se trata, ni mucho menos, de llenar un listado de vecinos. Hay que prepararlos. Y de esa necesidad surge una de las iniciativas más curiosas: una app para el móvil controlada por el Ejército para que los fineses estén en buena forma.

Tres pantallas de la app Mars Mars, con la que el ejército finlandés instruye a la población a mantenerse en buena forma de cara su reclutamiento. / M Defensa Finlandia

La aplicación se llama Mars Mars, está disponible para distintos sistemas operativos y recomienda y sigue el rendimiento en diversas tablas de ejercicios diarios, cuyo cumplimiento y evolución puede el usuario llevar guardado en el terminal.

Mars Mars forma parte de un enfoque finés de resiliencia. Su nombre es "Finlandia en movimiento", y su contenido es lo que los burócratas militares fineses llaman "promoción de la actividad física a personas con capacidad laboral".

Guarecerse de las bombas

Finlandia destaca entre los países fronterizos con la guerra por su programa de infraestructuras para la resistencia civil. No son de ahora las 50.500 infraestructuras (sótanos, almacenes, garajes, túneles) que su Gobierno considera refugios antibombardeo. Una ley de 2011, de hecho, recoge instrucciones para que quienes los gestionan puedan convertirlos en refugio en 72 horas. O sea, medida uno: que vacíen lo que sea que tengan guardado allí para habilitar espacio para los ciudadanos. Medida dos: activar un sistema de aire acondicionado para crear sobrepresión en el interior, de tal forma que no entre el aire contaminado por una guerra química, bacteriológica o nuclear.

Es más nueva la ley local de 2025 por la que los constructores de las nuevas edificaciones públicas o privadas deben dedicar una parte de su presupuesto a dotarlas de refugios, a ser posible subterráneos.

En la vecina Suecia hay aún más refugios de guerra, 64.000. El Gobierno ha habilitado un presupuesto de 10 millones de euros para sufragar una inspección general de las instalaciones. Luego, este mismo año, vendrán las obras de modernización y los trabajos de limpieza.

Toda la población sabe qué significa un cuadrado de color naranja con un triángulo azul dentro. Es el indicativo de que ahí hay un refugio. El primero que ha sido modernizado y reformado es un gran aparcamiento subterráneo de Estocolmo, el Igeldammsgaraget, que ahora tiene capacidad para albergar a 1.200 personas. Las autoridades de la ciudad han cambiado los sistemas de purificación del aire, los tanques de agua y los servidores de energía.

Resistencia

Lo primero que busca el marco finés de medidas para resistir en una guerra es que los ciudadanos, llegada esa desgracia, no se queden parados esperando la ayuda del Estado, sino que sepan defenderse por sí solos, creando una red individual de resiliencia.

Lo que busca Suecia por su parte es una capacidad de resistencia colectiva y, como Finlandia, que carteros, oficinistas o tenderas sepan disparar, llegado el caso.

Sobre lo primero, entre las distintas ideas implementadas por el Gobierno sueco, hay una guía específica dirigida a las empresas. Si entran en guerra, empresarios y trabajadores ya tienen que tener hablado y previsto cómo harán para poder continuar su producción. De hecho, el Ejecutivo promueve una curiosa versión del diálogo social: no solo hablar de salarios, sino también de introducir en los convenios el refuerzo de los contratos laborales en tiempo de guerra y acuerdos entre patrones y sindicatos para las medidas de resistencia.

Se dirige la medida, claro, a aquellos trabajadores y directivos que no hayan sido llamados a combatir. La bolsa de posible reclutamiento ha crecido en el último año: puede ser llamado para tareas de defensa civil todo ciudadano sueco de entre 16 y 70 años.

Tres páginas del folleto que el Gobierno de Suecia ha repartido a las empresas para que estén preparadas en caso de guerra / M Defensa Suecia

Es parte del concepto Totalförsvaret (Defensa Total) del gobierno. En la parte media de esa franja de edad están los movilizables para tomar las armas. Hay 22.000 veteranos adscritos a la Guardia Nacional. El resto de voluntarios pueden adiestrarse con ellos en ejercicios anuales y desde 2025 integran una renovada lista digital para la movilización inmediata en caso de conflicto. El concepto es desplegar una defensa territorial para la protección de infraestructuras, órganos de gobierno, servicios esenciales… y el desarrollo de una guerra híbrida, vecinal, asimétrica, contra un ejército ocupante.

Esa parte media del censo que interesa a la MPK, la red de reservistas más grande de Europa, en Finlandia. Cada año participan 50.000 ciudadanos en cursos de formación de esa entidad, que no es un organismo público, sino una asociación. No solo organizan cursos formales, también fines de semana con competiciones de airsof, marchas y despliegues.

Red escandinava

Noruega también trabaja con el concepto Totalförsvaret, también con ejercicios dirigidos a los civiles. El lema de la campaña es "Toda Noruega defiende a Noruega".

Entre sus previsiones más llamativas ha estado el envío de una carta a miles de ciudadanos por parte de las autoridades en la que se advierte de que los bienes privados --vehículos, inmuebles, embarcaciones...-- pueden ser requisados en caso de guerra por las autoridades militares o las de protección civil.

Anuncio del gobierno polaco celebrando la entrega de cuatro millones de ejemplares de su uía de Seguridad / M Interior Polonia

No es casual el parecido entre medidas de los países del norte europeo. Ha de hecho un marco escandinavo de defensa civil desde hace 16 años, el Proceso Haga. Con ese nombre se conoce una alianza para la protección civil ante desastres en la que desde 2009 participan Suecia, Noruega y Dinamarca.

La idea surgió en Suecia en 2005, con el país aún muy afectado por los muchos muertos suecos entre las 184.167 víctimas que causó una catástrofe a miles de kilómetros de Estocolmo, el tsunami del Índico, en diciembre de 2024. En Sumatra, Tailandia y Seychelles, numerosos suecos pasaban la Navidad el 26 de diciembre de aquel año cuando les llegó la ola.

"Tírese al suelo"

La percepción de la amenaza en el norte hace que sea normal que el Gobierno titule sin ambages sus avisos. En noviembre de 2024, los ciudadanos suecos comenzaron a recibir un folleto de 32 páginas titulado lacónicamente: "En caso de crisis o de guerraE.

En Polonia el título es más cuidadoso: "Guía de seguridad". El Gobierno de Donald Tusk ha celebrado su capacidad logística en enero pasado al comunicar a su pueblo que ya han repartido cuatro millones de ejemplares en otros tantos hogares. Pero el objetivo es llegar a 16 millones.

Es más rápida la distribución digital, y las aplicaciones paralelas. Los polacos tienen a su disposición desde diciembre de 2025 una app cuyo nombre es cuando menos llamativo: Dónde Esconderse, es su traducción literal. Es un GPS de refugios que indica al ciudadano dónde tiene el más próximo, señalizado también con fondo naranja y triángulo azul.

Los mensajes de la guía de seguridad son cortos y claros. Llama la atención, en la página 34 --de 50 que tiene el folleto-- la recomendación para el caso de ataque aéreo: "Si usted oye una explosión en campo abierto, tírese al suelo; mejor en una zanja; y cubra su cabeza; no salga del agujero prematuramente; no sobreutilice las líneas telefónicas: use mensajes de texto; ayude a otros, mire quién alrededor de usted necesita asistencia".

Lo cognitivo

El ministro polaco del interior incluso ha animado a las familias a hablar de los planes y consejos contenidos en las guías. El objetivo es que empape, que la gente se lo sepa.

El dominio cognitivo de la guerra preocupa a todos estos gobiernos próximos a Ucrania. Las tres repúblicas bálticas impulsan programas periódicos de resistencia ciudadana a los bulos en tiempos de catástrofe. En Lituania lo llaman Iniciativa de Resiliencia Cívica. En Estonia se habilita en un visitado blog: Propastop.org.

En el folleto polaco para las familias, la desinformación ocupa un capítulo, justo antes del de cibercrimen, plagas ambas oportunistas en una guerra. Y en Suecia, la guía En caso de crisis o de guerra tambén se dedica a la prevención de la desinformación, tan importante como los primeros auxilios, cómo saber detener una hemorragia. Consejo clave para el sueco de a pie que le da su gobierno: si oye por ahí que se han rendido, no es cierto.

