Nueva Zelanda apoyará la exclusión de Andrés de la línea sucesoria del Reino Unido por sus vínculos con Epstein

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó este martes que su país respaldará al Reino Unido si decide excluir al expríncipe Andrés de la línea de sucesión, tras la polémica por los vínculos del hermano del rey Carlos III con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. De este modo, Nueva Zelanda se suma a Australia, país que la víspera ya manifestó su intención de respaldar las peticiones de representantes de todos los partidos políticos en el Parlamento británico para adoptar esta medida después de la detención del hermano del rey Carlos III el pasado jueves.

En una comparecencia ante los medios, Luxon señaló que "apoyaría" cualquier propuesta formal presentada por Londres para excluir a Andrés del orden sucesorio, una vez concluya la investigación policial en curso. "El principio es claro: nadie está por encima de la ley. Cuando la investigación termine, si el Gobierno británico decide retirarlo de la línea de sucesión, esa es una decisión que respaldaremos", declaró Luxon, tras confirmar que su gabinete ha mantenido contactos con la Oficina del Gabinete del Reino Unido durante la última semana.

Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue despojado de sus títulos honoríficos por el rey Carlos III el año pasado y dejó de ejercer funciones oficiales en 2019 por sus vínculos con Epstein, permanecía hasta ahora como octavo en la línea de sucesión al trono.

La semana pasada fue arrestado por la Policía británica en el marco de una investigación por presunta conducta indebida, acusaciones que él niega. El Ejecutivo británico estudia la posibilidad de impulsar una ley específica para privarle de sus derechos sucesorios, según fuentes oficiales en Londres.

En paralelo, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, envió una carta a su homólogo británico, Keir Starmer, para expresar el respaldo de Camberra a una eventual reforma legislativa en ese sentido.

15 países

Australia se convirtió así en el primer país de la Mancomunidad, conocida oficialmente como la Commonwealth of Nations, una asociación voluntaria de 56 países, en su mayoría antiguos territorios del Imperio británico, en confirmar públicamente su apoyo a la medida.

Luxon indicó que Nueva Zelanda comparte la posición australiana y que su postura "es bien entendida" por las autoridades británicas.

Nueva Zelanda y Australia son monarquías constitucionales y comparten como jefe de Estado al soberano británico, por lo que cualquier modificación en el orden de sucesión requiere la coordinación de los "reinos" de la Mancomunidad. Estos incluyen a 15 países: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Belice, Bahamas, Grenada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.