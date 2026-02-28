OPERACIÓN MILITAR
La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta"
EP
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".
Así, "se desaconseja completamente" viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen "haciendo uso de los medios disponibles", según las fuentes.
Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.
Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros
- El Campeón: barra y relevo