Netanyahu asegura que hay "señales" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Además, el primer ministro israelí realizó un llamamiento directo a la población iraní para que "aproveche esta oportunidad" y se movilice contra el régimen.

"Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible", expresó Netanyahu. "Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabais ha llegado", afirmó.

En la parte final de su discurso, el mandatario se dirigió a la población israelí, a la que advirtió de que en los próximos días se requerirá que mantengan la misma "disciplina férrea" durante esta primera jornada de conflicto armado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una declaración retransmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar israelí contra Irán. "El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagara un precio muy caro", afirmó Saar.

Un portavoz iraní no puede confirmar que Jamenei siga con vida

Por su parte, un portavoz del Gobierno iraní dijo a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el Líder Supremo sigue con vida, ni su paradero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

"No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Noticias relacionadas

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.