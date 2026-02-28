Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO