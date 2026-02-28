Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

PI STUDIO

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents