La UE llama a la "moderación" y califica de "muy preocupante" la situación en Irán

Los líderes europeos han empezado a salir al paso del ataque gran escala que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán lanzado esta madrugada. En las principales capitales se impone, por ahora, una combinación de prudencia y alarma, con llamamientos a la desescalada y la activación de comités de crisis para concretar posiciones ante el riesgo de una escalada regional.

Como bloque, la Unión Europea (UE) pide máxima moderación y ponen el foco en la seguridad nuclear y la no proliferación. Mientras, las capitales llaman a la desescalada, aseguran estar listas para proteger a sus ciudadanos en el país iraní y convocan comités de crisis a nivel nacional para definir más claramente su postura a medida que evolucionan los acontecimientos.

Mensaje de la UE

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron este sábado evitar “cualquier acción” que pueda aumentar la tensión tras el bombardeo sobre Irán atribuido a fuerzas israelíes y estadounidenses. En un comunicado conjunto, ambos dirigentes calificaron la situación en Irán de “muy preocupante” y aseguraron que mantienen contactos con sus socios en la región.

Von der Leyen y Costa subrayaron que es “vital” garantizar la seguridad nuclear y preservar el régimen mundial de no proliferación. También reafirmaron su compromiso con la estabilidad regional y aseguraron que la UE tomará las medidas necesarias para apoyar a los ciudadanos europeos en la zona, en coordinación con los Estados miembros.

Los líderes comunitarios recuerdan, además, que la UE ha impuesto sanciones por las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, incluida recientemente en la lista de organizaciones terroristas del bloque, y que sigue defendiendo una salida negociada para abordar los programas nuclear y balístico. El comunicado concluye con un llamamiento a la “máxima moderación”, a proteger a la población civil y a respetar el derecho internacional.

Posiciones más firmes

"El estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tendría graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales", ha advertido el presidente francés, Emmanuel Macron, en una larga publicación en redes sociales. "La escalada en curso es peligrosa para todos. Debe detenerse", ha añadido.

En paralelo a ese mensaje de prudencia, el presidente francés subraya que Francia está preparada para movilizar medios para proteger a sus socios más cercanos si lo solicitan, y que mantiene una coordinación estrecha con aliados europeos y con interlocutores regionales. "En este momento decisivo, se está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, de nuestros ciudadanos y de nuestros intereses en Oriente Medio", escribe.

A partir de ahí, Macron endurece el tono hacia Teherán: "Las masacres cometidas por el régimen islámico lo descalifican y exigen que se devuelva la voz al pueblo. Cuanto antes, mejor", enfatiza. El líder francés sostiene que el régimen iraní debe comprometerse de buena fe con negociaciones para poner fin a sus programas nuclear y balístico y a actividades que, según él, desestabilizan la región; y añade una dimensión interna al reclamar que el pueblo iraní pueda decidir libremente su futuro, al tiempo que Francia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aliados prudentes

En toda Europa, los líderes tradicionales de Estados Unidos e Israel han quedado atrapados en posiciones inciertas. El Gobierno del Reino Unido aclaró que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está "listo para proteger nuestros intereses nacionales", según un portavoz oficial.

En un comunicado, el Gobierno británico dijo no querer que la situación “se agrave y derive en un conflicto regional más amplio” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y recalcó que cuenta con “una serie de capacidades defensivas” en la zona que ha reforzado recientemente. Londres subrayó que está preparado para proteger sus intereses, pero situó como “prioridad” la seguridad de los ciudadanos británicos en la región.

En Alemania, uno de los aliados europeos más firmes de Israel, el Gobierno ha convocado para este sábado a mediodía un gabinete de crisis con el fin de analizar la evolución de la ofensiva sobre Irán, según informó un portavoz del Ministerio de Exteriores. El canciller Friedrich Merz asegura además que mantiene un “estrecho contacto” con sus embajadas en Irán e Israel y con otras legaciones en la región, mientras que el viernes ya emitió una advertencia en la que se desaconsejaba “encarecidamente” viajar a Israel y a Jerusalén Este.

Incumplimiento del derecho internacional

El tono más contundente lo ha marcado Noruega, con una crítica directa al encaje legal del ataque. Su ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, ha rechazado la idea de que pueda justificarse como acción “preventiva” y ha apelado explícitamente al derecho internacional: “El ataque es descrito por Israel como un ataque preventivo, pero no está en línea con el derecho internacional. Los ataques preventivos requieren una amenaza inminente e inmediata”, ha declarado a Reuters, situando el foco en la ausencia de los requisitos que exigen este tipo de justificaciones.

Dinamarca, bajo amenaza de Trump por la adquisición o compra de Groenlandia, también ha salido al paso. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, que esta semana convocó elecciones anticipadas, con Groenlandia como asunto central, ha advertido de las “consecuencias imprevisibles” del ataque de EEUU. Frederiksen ha alertado de que puede desembocar en una “escalada”, pese a definir al régimen de Teherán como “la maldad personificada”, con lo que la ambivalencia persiste incluso entre los que están más bajo foco de Trump.

Neutralidad humanitaria

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue de las dirigentes europeas más rápidas en activar un dispositivo político. Convocó una videoconferencia urgente con los principales responsables del Gobierno, incluida la cartera de Exteriores y Defensa, además de la cúpula de inteligencia, para evaluar el impacto de la tensión en Oriente Próximo y la seguridad de los italianos en la región.

El mensaje del Gobierno italiano fue político y humanitario, al expresar su apoyo a la población civil iraní, que sigue reclamando el respeto de sus derechos civiles y políticos en un contexto que Roma describe como “particularmente difícil”. Meloni tiene previsto hablar en las próximas horas con aliados y líderes de la región para respaldar cualquier iniciativa que ayude a frenar la escalada y abra una vía de distensión diplomática.

Las llamadas a la desescalada y diplomacia se han repetido en toda Europa a lo largo del sábado. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha reclamado que la prioridad sea detener los ataques y cualquier posible contraataque “lo antes posible”, y ha defendido “retomar el diálogo y la diplomacia” para alcanzar una solución duradera. En la misma línea, la primera ministra letona, Evika Silina, ha subrayado la importancia de “evitar una escalada descontrolada” por sus efectos en la seguridad global, y ha recordado que, en el marco de la Unión Europea, se lleva tiempo intentando impulsar una salida diplomática y frenar las acciones agresivas del régimen iraní, al que también vincula con su papel como aliado de Moscú y su apoyo a la agresión rusa en Ucrania.

El difícil equilibrio europeo

Europa llega a esta nueva crisis buscando de nuevo un equilibrio diplomático casi imposible. Por un lado, buscando la coherencia de defender la contención y el respeto al derecho internacional cuando el golpe militar parte de dos supuestos aliados estratégicos, EEUU e Israel. El segundo es el de la credibilidad: qué margen real tiene Bruselas para influir, más allá de la diplomacia y de un paquete de sanciones ya muy utilizado en otros frentes.

Mientras tanto, se impone una lógica de contención: sostener la presión sobre el programa nuclear iraní, pero evitar que la escalada convierta el choque en una guerra regional abierta.

