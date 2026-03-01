Israel pudo atacar a Jameneí tras una pista de la CIA sobre una reunión en su residencia

La CIA siguió durante meses la pista del ayatolá Ali Jameneí, al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times.

Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde reside Jameneí, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.

Lágrimas, dolor y deseos de venganza entre los acólitos de Jameneí en un Teherán blindado / efe

La agencia de inteligencia estadounidense pudo saber que el propio Jameneí iba a estar presente en el complejo durante esa reunión, junto a muchos altos cargos, lo que permitió eliminar a muchos de ellos en un solo ataque.

Aviones israelíes

La operación comenzó sobre las 6.00 de la mañana en Israel (04.00 GMT), cuando los aviones de combate israelíes despegaron de sus bases, y los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Jameneí sobre las 9.40 horas locales (6.10 GMT), en un ataque que no requirió de muchas aeronaves, pero sí bien armadas, de acuerdo con el periódico.

Los altos cargos iraníes de defensa y seguridad estaban en ese momento en un edificio del complejo y Jameneí estaba en otro, añade el rotativo.

En concreto, Israel había determinado que en esa reunión estarían el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi, todos ellos confirmados muertos.

Funcionarios de inteligencia

Estados Unidos e Israel tenían también información sobre el paradero de varios funcionarios iraníes de inteligencia, y después de atacar el complejo, bombardearon también las ubicaciones donde se encontraban esas personas, hasta matarlos a todos excepto a un alto cargo que escapó, y al que el New York Times no identifica.

La guerra de doce días de ambos países contra Irán en junio del año pasado permitió a la CIA aprender mucho sobre cómo se comunicaban y se movían en momentos de peligro tanto Jameneí como los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, indicó el diario.

Nicolás Maduro

Como ocurrió con la operación que precedió a la captura en enero del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en los meses posteriores la CIA siguió la pista a Jameneí y fue ganando confianza sobre cómo se movía y cuáles eran sus ubicaciones predilectas, añadió el periódico.

Irán ha prometido que vengará el asesinato de Jameneí y ha atacado hasta ahora Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.