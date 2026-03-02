Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
