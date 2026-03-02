Trump afronta los primeros muertos en frentes de guerra de su segundo mandato

El domingo, cuando en su segundo mensaje de vídeo grabado sobre la guerra contra Irán Donald Trump habló de los primeros soldados estadounidenses caídos en la operación 'Furia Épica', el presidente de Estados Unidos los llamó "patriotas que hicieron el sacrificio definitivo por la nación". A continuación el mandatario añadió: "Lamentablemente, probablemente habrá más. Es lo que hay".

En ese momento había tres fallecidos confirmados, cifra que este lunes se elevó a cuatro tras la confirmación del fallecimiento de uno de los cinco heridos graves. Y la última frase despertó una ola de indignación y críticas, especialmente pronunciadas por demócratas, pero también por parte de republicanos y, especialmente, del movimiento ultraconservador. Porque en el movimiento MAGA hay figuras como Tucker Carlson o la excongresista y antigua aliada de Trump Marjorie Taylor Greene que creen que está “traicionando” sus promesas de ser un "presidente de paz" y no entrar en guerras en el extranjero que podrían costar la vida a estadounidenses.

El gobernador de California, Gavin Newsom, colgó en redes mensajes sentidos y profundos de otros presidentes sobre los caídos en combate que dejaban en evidencia a Trump. La también demócrata senadora y veterana Tammy Duckworth habló de “vergüenza” y el representante Pay Ryan, otro antiguo militar, denunció la “falta de empatía” del mandatario. “Es patético que no tenga nada que decir a las familias de esos soldados caídos", denuncio el congresista demócrata.

De los caídos a las cortinas

Incluso este lunes, cuando ha participado en un acto en la Casa Blanca de entrega de medallas de honor a veteranos de guerra, Trump ha dedicado solo una frase a los cuatro soldados muertos en Irán desde el sábado. “Lloramos por los cuatro héroes que han muerto en combate y mandamos nuestro amor y apoyo a sus familias. En su memoria continuaremos esta misión con resolución feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense”, ha dicho Trump.

En una cita tan solemne, no obstante, ha vuelto a dejar a muchos boquiabiertos al pasar a hablar poco después sobre las cortinas doradas de la Casa Blanca o las obras de remodelación que ha puesto en marcha.

Ya el domingo también Trump, que nunca fue reclutado durante la guerra de Vietnam por prórrogas de estudios y una exención médica por espolones óseos en los talones, había provocado incredulidad y rechazo al no confirmar en una entrevista con el ‘Daily Mail’ si tenía planeado acudir a la llegada de los féretros de los soldados caídos.

En esa entrevista con el diario británico solo dijo un "quizá" ante la pregunta directa, aunque también dijo que su equipo había estado en contacto con las familias de los fallecidos y añadió que se reuniría con esas familias "en el momento adecuado". En las declaraciones también repitió la idea de que "se espera que estas cosas pasen, desafortunadamente" y el reconocimiento de que "podía pasar otra vez".

Diferencias con el pasado y encuestas

No es la primera vez que Trump afronta bajas militares en este segundo mandato y el pasado diciembre sí acudió a la base de Dover, en Delaware, para recibir los féretros de dos soldados que murieron junto a un civil estadounidense que actuaba de traductor en una emboscada en Siria, donde participaban en operaciones antiterroristas tras la caída de Bashar al-Asad y fueron atacados por un miembro de los servicios de seguridad sirios que se había radicalizado.

Sí es, no obstante, la primera vez en este segundo mandato que tiene bajas en un combate que él ha puesto en marcha. Y las muertes de militares que vivió durante su primer mandato, con 65 caídos en Afganistán, fueron en un conflicto que él no había iniciado.

Esa nueva realidad le pone en una situación más compleja con los estadounidenses. Solo uno de cada cuatro, según una encuesta publicada el domingo por Reuters e Ipsos, aprueban el ataque a Irán. Aunque entre los republicanos el apoyo a la acción militar sube hasta el 55%, hay un 32% de conservadores que la rechazan. Y un 44% de los independientes tampoco están de acuerdo con el ataque bélico.

“No me importan las encuestas”, le ha dicho Trump este lunes al tabloide ‘New York Post’ en una entrevista. "Tengo que hacer lo que debo. Esto habría que haberse hecho hace tiempo", ha defendido.

"Alisten a Barron"

La batalla política y social por el despliegue militar y los riesgos para los militares estadounidenses no tiene ningún viso de terminar pronto y ha calado ya en las redes. Este lunes una de las tendencias en X era "SendBarron", una referencia a que se envíe a la guerra al hijo menor de Trump, que tiene 19 años.

Noticias relacionadas

Un cómico que fue guionista de South Park, además, ha abierto una web satírica llamando también al alistamiento del hijo de Donald y Melania Trump: 'DraftBarronTrump.com'.

Suscríbete para seguir leyendo