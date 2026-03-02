Trump advierte de que la "gran ola" de ataques a Irán "está a punto de llegar" y no descarta enviar tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expuesto este lunes gran confianza en cómo está yendo la guerra que el sábado lanzó con Israel contra Irán, un conflicto que ha incendiado Oriente Próximo y en la que han perdido la vida de momento cuatro soldados estadounidenses. En el tercer día de la guerra, Trump ha amenazado con intensificar los ataques, se ha mostrado abierto a desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno y ha sacado de su discurso la idea de cambio de régimen en Teherán.

En una comparecencia en la Casa Blanca con motivo de un acto de entrega de medallas de honor a veteranos de guerra el presidente ha dicho que cree que acabar con la misión en Irán puede llevar "cuatro o cinco semanas", aunque también ha dicho que EEUU tiene "las capacidades para aguantar mucho más". "Hay quien ha dicho a la prensa que me voy a aburrir de esto después de una semana o dos pero no nos aburrimos. Yo nunca me aburro", ha dicho.

Sin llamada al cambio de régimen

Trump aparecía por primera vez en público desde el inicio de la guerra y después de dos días donde se ha comunicado con la ciudadanía solo con dos vídeos grabados, mensajes en su red social y breves entrevistas con distintos medios. A diferencia de lo que dijo el sábado en el primero de sus vídeos, esta vez no ha marcado entre los objetivos para el ataque el cambio de régimen ni ha llamado a los iraníes a un levantamiento.

Las metas que ha enumerado en la Casa Blanca han sido la destrucción de las capacidades de misiles balísticos de Irán, acabar con su marina, evitar que Teherán obtenga un arma nuclear y que Irán no pueda seguir "armando, financiando y dirigiendo a grupos armados fuera de sus fronteras".

Antes de esa aparición, en la que ha pasado de tratar la guerra a hablar de las cortinas doradas y las obras de la Casa Blanca y atacar a los demócratas y la prensa, ante la que no ha contestado preguntas, el presidente había hecho dos entrevistas individuales más con medios. En la realizada con CNN ha sido donde ha dado una imagen eufórica de cómo se está desarrollando la operación Furia épica: “Les estamos destrozando. Va muy bien. Ni siquiera hemos empezado a golpearles duro. La gran ola no siquiera ha sucedido. Está a punto de llegar”, ha dicho.

En otra entrevista ofrecida al tabloide 'New York Post', Trump ha dicho que no descarta el despliegue de tropas “si fuera necesario”. "A mí no me tiembla el pulso cuando se trata de tropas sobre el terreno. Todos los presidentes dicen ‘no habrá tropas sobre el terreno’. Yo no. Yo digo: ‘probablemente no las necesitemos’ o ‘si fueran necesarias'".

Trump ha defendido este lunes la idea de que la ofensiva militar va “según lo previsto” e incluso "por delante de lo planeado en términos de liderazgo”, una referencia directa a la muerte del ayatolá Ali Jameneí y otros 48 miembros del liderazgo iraní. “Pensábamos que llevaría al menos cuatro semanas y lo hicimos en un día”, ha dicho al diario de Rupert Murdoch, mientras que a CNN le ha dicho: “no quiero que se prolongue mucho”.

"Esto no es Irak"

Horas antes de las palabras de Trump este lunes por la mañana habían comparecido ante la prensa en el Pentágono el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, al frente del Estado Mayor de la Defensa. En un tono combativo y de repetida confrontación con algunos periodistas, Hegseth, un veterano del ejército y antiguo presentador de Fox News, ha defendido la decisión de Trump, que como candidato e incluso en sus dos mandatos ha prometido repetidamente "no meter a EEUU en guerras interminables".

"Esto no es Irak, esto no es (una guerra) sin final", ha dicho Hegseth, que ha asegurado que EEUU "marca los términos de esta guerra desde el principio hasta el fin" y ha afirmado que las ambiciones militares de Washington "no son utópicas". "No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos acabando", ha dicho Hegseth.

A su lado Caine hablaba del envío de más tropas y aviones de combate a la región. "Este trabajo está empezando y va a seguir", decía el militar, que decía que con esos refuerzos se alcanzará prácticamente la meta marcada "en términos de capacidad de combate", sin específicar cuál es esa meta.

