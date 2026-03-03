La Comisión Europea espera que EEUU respete los acuerdos y asegura que velará por los intereses de la UE y de España

La Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará porque se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea", después de que Donald Trump anunció que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura sobre la ofensiva militar contra Irán.

Trump, en rueda de prensa, ha amenazado este martes de la imposición de un castigo comercial a la negativa del Gobierno de que se puedan usar las bases en Rota y Morón para la guerra con Irán. El Gobierno español no ha tardado en reaccionar dejando claro que "la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".

De esta manera responden en La Moncloa a las últimas amenazas lanzadas por el presidente de EEUU por la posición adoptada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez tras el ataque a Irán. Tras ahondar en que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo", en el Ejecutivo también ponen el foco en que España es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa". Y apostillan que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU".

"La postura de la Unión Europea no ha cambiado", ha explicado a Europa Press el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien ya cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa dejó claro que Bruselas estaba "preparada para defender" los intereses de los estados miembro. Preguntado por la última declaración de Trump, el portavoz ha afirmado que la Comisión Europea --que habla por voz de los 27 en materia comercial-- "espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta", en referencia al acuerdo comercial que sellaron el pasado verano Trump y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. "La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido el portavoz en su declaración a Europa Press, sin dar más detalles sobre próximos pasos.

El ataque de Trump

"España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, quien más tarde no ha respondido a la amenaza contra España, pero sí ha apuntado que los aliados tratan de "convencer" a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

Trump ha tachado de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%", ha afeado.

"Vamos a cortar todo el comercio", ha reiterado, asegurando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".