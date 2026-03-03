Israel despliega tropas en el sur del Líbano y lanza nuevos ataques contra Beirut y Teherán

El fantasma de la pasada guerra en el Líbano ya se ha convertido en realidad. Las tropas israelíes vuelven a adentrarse en territorio libanés "como parte de una estrategia de defensa avanzada mejorada", según ha informado el propio Ejército. Asimismo, han anunciado que las autoridades militares han optado por desplegar soldados más profundamente en el sur del Líbano, más allá de los cinco puestos que actualmente ocupa Israel en la frontera, violando la tregua del 2024. "El Ejército israelí trabaja para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", ha añadido en un comunicado compartido por Telegram, sumado a los "ataques selectivos contra la infraestructura de Hizbulá para eliminar amenazas e impedir intentos de infiltración en territorio israelí". En paralelo, el Ejército libanés ha evacuado posiciones en el sur del Líbano ante la amenaza israelí.

"Sólo estamos en la zona fronteriza de manera defensiva para evitar ataques contra civiles y puntos muy importantes desde el punto de vista estratégico", ha declarado el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del Ejército, en rueda de prensa. "Esta no es una operación terrestre; es una medida táctica, diseñada para garantizar la seguridad de nuestro pueblo", ha añadido. "Para evitar la posibilidad de fuego directo contra las comunidades israelíes, el primer ministro Binyamín Netanyahu y yo hemos autorizado a las fuerzas israelíes a avanzar y mantener territorio dominante adicional en el Líbano y defender las comunidades fronterizas desde allí", ha declarado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado, asegurando que el grupo chií está pagando y pagará un alto precio por el fuego dirigido contra Israel.

Nuevos ataques de Hizbulá

El medio libanés L’Orient-Le Jour ha informado del avance de un tanque israelí y tres excavadoras desde la ciudad israelí de Metula, cerca de la frontera libanesa, hacia la zona de Tal al Nahas. Tel Aviv lleva violando la tregua desde su entrada en vigor en noviembre de 2024, ya que se ha negado a abandonar las cinco colinas estratégicas que ocupa, rodeadas de devastación, en la que están construyendo infraestructura para sus soldados. Una fuente libanesa asegura al medio israelí Haaretz que el Ejército libanés ha evacuado las posiciones a lo largo de la frontera tras el informe de un avance previsto de las fuerzas israelíes.

Tras casi 24 horas desde el ataque inicial a Israel "en venganza" por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, Hizbulá ha vuelto a lanzar proyectiles hacia territorio israelí. A las 6.30 de la mañana (5 hora peninsular española), la milicia chií ha enviado una salva de drones contra la base de vigilancia aérea y gestión de operaciones de Meron, en el norte de Israel. En un comunicado del grupo libanés, el ataque es descrito como una respuesta a la criminal agresión israelí que tuvo como objetivo decenas de pueblos y aldeas libanesas, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Según Hizbulá, su agresión causó daños en uno de los radares de la base y en un edificio.

Reuniones diplomáticas

A su vez, el partido también ha reivindicado una salva de cohetes que tuvo como objetivo la base de Nafah en el Golán sirio ocupado. Los bombardeos israelíes han vuelto a dominar los cielos libaneses a lo largo de la noche. El sur del Líbano ha sido constantemente golpeado, al igual que la capital beirutí. La armada israelí ha anunciado haber llevado a cabo un ataque selectivo en la región de Beirut este lunes que ha matado a Reza Khuza'i, responsable de reforzar las armas de Hizbulá y jefe del Estado Mayor del cuerpo libanés de la Fuerza Al Quds iraní, quién trabajó para transferir armas de Irán a Hizbulá y supervisó los programas de producción de armas del grupo en el Líbano.

Mientras, los esfuerzos diplomáticos para evitar la instalación definitiva de la guerra en el Líbano continúan. El presidente del país, Joseph Aoun, está recibiendo esta mañana a los embajadores de los países miembros del Quinteto (Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Qatar) para mantener conversaciones destinadas a lograr un alto el fuego. De momento, las autoridades sanitarias libanesas afirman que 52 personas han muerto y más de 150 han resultado heridas en ataques extendidos por todo el país. Además, aún no hay cifras oficiales de las personas que han sido desplazadas, pero se calcula que sean decenas de miles.

