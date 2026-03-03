Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quien diseñó las de Irán en la preguerra

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes, día 3 de marzo, en la Casa Blanca que EEUU "va a cortar todo el comercio con España", después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya denegado el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón para la operación de ataque militar contra Irán.

"Algunas naciones han sido colaboradoras, otras no. El director de la OTAN Mark Rutte es fantástico. Pero España ha sido terrible. Le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro de cortar todas las negociaciones con España. España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos simplemente volar y usarlas, nadie nos va a decir que no las usemos. Pero no tenemos que hacerlo. España no tiene nada en absoluto de lo que necesitamos, aparte de un gran pueblo. No tienen un gran liderazgo".

España no fue la única denostada por Trump. "Tampoco estoy feliz con el Reino Unido. Nos ha llevado tres, cuatro días, saber dónde podíamos aterrizar en la isla británica de Diego García. Hubiera sido mucho más conveniente aterrizar allí que volar muchas horas extras. No es Winston Churchill con quien tratamos aquí".

Dentro de la Secretaría del Tesoro hay un departamento llamado Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), o oficina de control de activos extranjeros, que se encarga de diseñar operaciones contra países que no se someten a los dictados de Trump. El 15 de enero pasado, Bessent, difundió un mensaje en el que explicaba la acción adoptada para provocar el colapso de la economía iraní.

"El pasado mes de marzo proyectamos la campaña de presión máxima del presidente Trump contra el régimen iraní que aceleraría un colapso económico. Desde entonces, nuestras sanciones han tenido el efecto en bloquear las exportaciones de petróleo y cerrar los ingresos. Las condiciones de la moneda y de la vida en Irán están en caída libre. Son los primeros indicios del colapso", advertía Bessent.

Y añadía: "El Banco Central de Irán está quebrado e imprime dinero. Lo próximo es la hiperinflación. En lugar de buscar la prosperidad, el Gobierno ha optado por despilfarrar lo que queda de los recursos del petróleo para construir armas nucleares, misiles y apoyo a grupos terroristas en todo el mundo. Los civiles están protestando correctamente ante el desorden y colapso económico. El presidente Trump está con la gente y ha ordenado sancionar a los líderes que han respondido brutalmente con violencia a las manifestaciones. Hoy sancionamos a 18 individuos y entidades que el régimen usa para evitar sanciones sobre su control del petróleo iraní. Los recursos del petróleo pertenecen al pueblo de Irán y no a sus brutales dictadores…”.

Bessent, precisamente, había diseñado, previamente, un plan para conseguir que el presidente Javier Milei pudiera ganar las elecciones legislativas el 26 de octubre de 2025. Los sondeos mostraban serias posibilidades de derrota del partido oficialista La Libertad Avanza. El secretario del Tesoro propuso al Gobierno un plan.

"El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", señaló el jefe de las finanzas de la mayor economía del mundo.

Bessent argumentó que Argentina requería ayuda inmediata para enfrentar su grave problema de liquidez, es decir, su escasez de dólares. Por ello, se facilitó una línea crediticia o permuta financiera ('swap') por valor de 20.000 millones de dólares con una rentabilidad elevada para el Tesoro de Estados Unidos.

El 14 de octubre, doce días antes de las elecciones del 26, Trump advirtió después de celebrar una entrevista con el presidente argentino: "Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”. Milei, en efecto, ganó las legislativas.

Bessent elaborará ahora el plan para España. No parece ser un 'bluf'. La mayor parte de las naciones en las cuales existen bases militares de EEUU, o bases militares sobre las cuales esos países otorgan derecho de uso al Ejército norteamericano, han declarado, en la reunión del Consejo de Seguridad del pasado lunes 2 dedicada a Irán, que la responsabilidad de la guerra es de Irán, el país atacado. Inclusive Dinamarca se ha sumado pese a ser el país que sufre una amenaza directa de Trump, que aspira a quedarse con la isla de Groenlandia.

En esta muestra de vasallaje, el Gobierno de Pedro Sánchez, al denegar el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón, ha sido una excepción, lo que ha activado la rabia de Trump contra las autoridades españolas.

