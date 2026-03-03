Francia y Grecia envían barcos y cazas a Chipre tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota, mientras que el gobierno francés prefiere guardar silencio sobre esta información.

El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, fue quien confirmó en una rueda de prensa este martes la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE). Una información que ya fue avanzada horas antes por una fuente anónima del gobierno a la la agencia semioficial Cyprus News Agency (CNA), aunque sin confirmación oficial por parte del ministerio de defensa galo.

El anuncio del apoyo de Francia se produce pocas horas después de que Emmanuel Macron informase desde la base naval de Île Longue sobre un nuevo plan de diasuasión nuclear avanzada, en uno de los discursos en esta materia más importantes de los últimos 30 años.

Esta ayuda llega después de que Grecia enviase a la isla cuatro cazas F-16 y dos fragatas, que ya navegan hacia la isla, una de ellas equipada con el sistema de interferencia antidrones Centauro, capaz de identificar y neutralizar objetivos a baja altura. Además de ofrecer asistencia tras dos incidentes separados con drones que tuvieron como objetivo la base aérea británica de Akrotiri, ubicada en territorio soberano de la isla, el lunes.

Apoyo de Alemania

Letymbiotis añadió que el Gobierno de Chipre también trasladó una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes. El portavoz indicó que la respuesta alemana fue positiva, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

El ataque iraní del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri. Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente ha generado más tensión en la zona y el Gobierno de Chipre a dado un paso al frente atribuyendo la responsabilidad a la milicia chií libanesa Hizbulá, aliada de Irán.

Estas bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son un punto clave para operaciones en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental, lo que ha aumentado su relevancia estratégica en el actual conflicto desatado por EEUU e Israel con Irán.

Desde el lunes se han ido registrando incidencias causadas pro drones de diseño iraní; primero, un aparato Shahed iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados, y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas. Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.