Guerra comercial

Bruselas defiende a España ante las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar para salvaguardar los intereses de la UE"

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez. / EFE

EFE

Bruselas

La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

