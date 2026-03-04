La embajada española en el Líbano aconseja a sus ciudadanos que abandonen el país

La trágica escalada bélica en Oriente Próximo afecta a locales y extranjeros. Entre estos últimos, también hay cientos de españoles, como se ha podido comprobar estos días con las múltiples llamadas de socorro por parte de ciudadanos atrapados sobre todo en el golfo Pérsico. Los esfuerzos diplomáticos para repatriar a muchos de ellos han empezado en estos países donde el espacio aéreo está cerrado. En la región, apenas quedan un par de países con el espacio aéreo abierto. Uno de ellos es el Líbano. Allí, este miércoles la embajada española ha recomendado a los miembros de su colonia que salgan del país mientras puedan.

"Dado el deterioro de la seguridad en Líbano, incluida esta capital [Beirut], y la imprevisibilidad de los acontecimientos, esta embajada recomienda [a] los ciudadanos españoles que consideren salir del país a través de los vuelos comerciales disponibles mientras el aeropuerto permanezca operativo", ha escrito la sección consular de la embajada española en el Líbano en un correo electrónico al que ha podido acceder EL PERIÓDICO. "En el momento actual, el espacio aéreo del Líbano permanece abierto y el Aeropuerto Internacional de Beirut continúa operativo; la compañía aérea Middle East Airlines (MEA) sigue operando vuelos no sólo hacia España y Europa sino a otros lugares desde los que se puede hacer conexión a España", ha añadido.

A través de Middle East Airlines

Middle East Airlines es la aerolínea de bandera de Líbano que lleva más de 80 años conectando la capital beirutí con el resto del mundo. Por el momento, y desde el inicio de la ofensiva militar israelí de este lunes que ha matado a más de 72 personas, es la única compañía aérea que vuela desde y hacia Beirut. Durante los últimos días, se ha hecho viral un vídeo de uno de sus aviones despegando en medio del humo de los bombardeos en los suburbios sureños de Beirut. Pero esta proeza no es ninguna novedad. El aeropuerto internacional Rafic Hariri, el único en todo el Líbano, se encuentra en los suburbios del sur de la capital, una zona constantemente bajo amenaza israelí por estar bajo el control de Hezbolá.

Durante la ofensiva militar israelí de otoño del 2024, Middle East Airlines permitió la salida de centenares de personas del país. Pese a que el espacio aéreo seguía abierto, las autoridades españolas enviaron dos aviones del Ejército del Aire a Beirut para evacuar a unos 380 ciudadanos españoles y sus familiares ante el deterioro del conflicto en Líbano. Los vuelos aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, el Ministerio de Defensa ha enviado este miércoles un primer avión militar hacia el golfo Pérsico con el objetivo de evacuar a ciudadanos españoles afectados por la escalada militar en Oriente Próximo, provocada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

