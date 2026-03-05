Guerra Irán
La escalada en Oriente Medio deja ya más de 275.000 desplazados en Irán, Líbano, Pakistán y Afganistán
ACNUR advierte de que los nuevos combates agravan una crisis humanitaria que amenaza con desbordar la capacidad de ayuda en la región
EFE
La actual escalada de los conflictos en Oriente Medio ha provocado más de 275.000 desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Líbano, Afganistán y Pakistán, indican las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
En su balance provisional, ACNUR indica que al menos 100.000 personas han dejado sus hogares en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel, y 115.000 en Afganistán, envuelta en su particular conflicto con Pakistán.
La agencia de la ONU calcula que son al menos 58.000 los desplazados en el Líbano, donde se han reactivado las hostilidades entre Israel y Hizbulá (aunque otras agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, elevan el número a 65.000), mientras en Pakistán al menos 2.600 personas han dejado sus casas.
Los desplazados en Irán son en su mayoría personas que han dejado la capital, Teherán, donde aproximadamente entre 1.000 y 2.000 vehículos abandonan la ciudad, en su mayoría en dirección norte, de acuerdo con los datos de la policía de tráfico iraní.
ACNUR recuerda que las áreas afectadas ya sumaban con anterioridad una población desplazada de unos 24,6 millones de personas, muchos de ellas con enormes necesidades de ayuda humanitaria que comparten también las comunidades de acogida.
El martes, la agencia de la ONU advirtió de que la escalada de la guerra contra Irán "amenaza con desbordar la capacidad humanitaria" en Oriente Medio, que ya está prácticamente al límite.
