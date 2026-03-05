Meloni: "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra"

"Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra". Con estas palabras de fuerte impacto mediático, Giorgia Meloni, primera ministra italiana —y dato importante, principal aliada de Donald Trump en Europa—, ha decidido este jueves hablar con algo más de claridad sobre su postura respecto a la guerra de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán, aunque sin renunciar del todo sus habituales malabarismos retóricos.

Después de días de mantener un perfil bajísimo, en los que literalmente Italia parecía haberse evaporado del tablero geopolítico, Meloni se ha expresado de esta manera en una entrevista con la emisora RTL. Una intervención, esta, en la que la líder derechista además dejó caer que, en lo que respecta al uso de las bases militares estadounidenses en territorio italiano, la posición de Roma no sería muy distinta de la de España.

Eso sí, la mandataria ha presentado sus varios 'peros'. En concreto, —quizá también consciente de los malos ojos con los que gran parte de la opinión pública italiana ve a la guerra en curso—, Meloni ha recordado que los acuerdos con EEUU sobre el uso de bases militares en suelo italiano llevan más de medio siglo en vigor y fueron renovados mucho antes de su llegada al poder. Además, estos acuerdos, serían solo "sobre logística y operaciones no cinéticas, lo que significa que no hablamos de [su uso para] bombardeos", ha puntualizado.

Malabarismos

Con esto la mandataria se ha distanciado de la eventualidad de que Italia participe de forma activa en la guerra en curso. Más aún, según ha explicado, Roma no ha recibido hasta ahora "ninguna solicitud de EEUU" para utilizar las bases militares en suelo italiano con el objetivo de lanzar ataques o bombardeos. Y si esa petición llegara, ha dicho, la autorización no sería automática. "La responsabilidad sería del Ejecutivo, pero yo creo que en ese caso deberíamos decidirlo con el Parlamento", ha añadido, al señalar que aún así, en su opinión, todo sería fruto del desorden creado primero por "un país, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que invadió a otro vecino", en referencia a Rusia.

Y es aquí que, en otro acto de equilibrismo, Meloni también ha hecho una referencia explícita al Gobierno de Pedro Sánchez. "Sobre las bases militares, me parece que todos se están alineando con lo que prevén los acuerdos bilaterales. La propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no habrá ningún uso de las bases. Eso significa que no se pone en discusión lo que establecen esos acuerdos, y creo que eso vale para todos. También para nosotros".

Pedro Sánchez

Convocados para informar ante el Parlamento italiano, los ministros de Exteriores y de Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, cerraron también filas con esa posición. Lo ha hecho este jueves en medio de un debate muy agitado en el Congreso italiano, que ha terminado derivando en un duro enfrentamiento con la oposición de centroizquierda. De hecho, los partidos opositores le reprochan al Gobierno de Meloni la tibieza de su postura y reclaman una condena mucho más clara contra EEUU e Israel por haber iniciado la guerra contra Irán.

"Hay tener la espalda recta como Pedro Sánchez. [Él] está manteniendo alta la dignidad de Europa, sin participar en el caos del mundo. Es lo que le pedimos también en nombre del pueblo italiano", ha defendido, por ejemplo, Giuseppe Provenzano, del Partido Democrático. "El mundo de Benjamín Netanyahu y Donald Trump es un mundo sin reglas, que deprecia las reglas internacionales", ha continuado, al añadir que esta guerra "no es la nuestra y está en contra de nuestros principios, valores e intereses".

Noticias relacionadas

La posición de Italia en relación con esta guerra "no es una elección de este Gobierno, sino que está vinculada a la pertenencia de Italia a la OTAN", ha replicado Crossetto. "Italia no está en guerra y, como otros países, no ha sido involucrada. Italia está intentando mitigar las consecuencias de este conflicto", ha matizado el ministro, al añadir asimismo que, junto con España, Francia y Países Bajos, Italia enviará en los próximos días buques para reforzar la protección de Chipre y sistemas de defensa antidrones y antimisiles a los países del Golfo. El objetivo sería proteger a las "decenas de miles de italianos y unos 2.000 militares italianos a los que queremos proteger".

Suscríbete para seguir leyendo