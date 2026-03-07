Informa Albares
Evacuada la embajada de España en Irán
La operación se ha solventado con éxito
EFE
La Embajada de España en Irán ha sido evacuada "con éxito", según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
"Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", señala Albares en un mensaje en la red social X, donde asegura también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.
Del mismo modo, indica que el resto de embajadas españolas en la región y la sala de crisis del ministerio por la guerra en Irán "siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias".
"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", concluye el ministro.
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros