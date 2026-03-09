Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Auge bélico

Croacia impone el servicio militar obligatorio después de dos décadas

Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios 2ue cobrarán 1.100 euros mensuales, llegaron este lunes a los cuarteles

El canciller alemán Friedrich Merz (d), el primer ministro de Croacia Andrej Plenkovic (c) y el ministro de Defensa croata Ivan Anusic (i) llegan a una ceremonia de firma y a una rueda de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 10 de diciembre de 2025.

EFE

Zagreb

El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo. Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.

Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.

Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.

El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamamiento, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".

Sobrevivir y defenderse

Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró el ministro.

El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.

Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.

