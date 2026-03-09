Japón se prepara para desplegar misiles de largo alcance en medio de tensiones con China por Taiwán

Japón afirmó este lunes que se está preparando para desplegar este mes sus primeros misiles de largo alcance desarrollados de forma doméstica, después de transportar lanzaderas y otros equipos en el sudoeste del archipiélago, entre lo que define como un entorno de seguridad "más severo".

Los misiles mejorados Tipo-12 de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, que forman parte del esfuerzo de Japón por desarrollar armamento de fabricación nacional y tienen un alcance de 1.000 kilómetros, serán desplegados a finales de marzo en la prefectura de Kumamoto, dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

Las autoridades locales han exigido una "explicación detallada" sobre el despliegue, añadió Kihara.

Según el diario nipón The Mainichi, el desplazamiento este lunes de lanzaderas fue acogido entre críticas y protestas de residentes locales ante la aparente falta de información del Ministerio de Defensa.

El despliegue previsto tiene lugar mientras Japón "enfrenta su entorno de seguridad más severo y complejo desde la guerra", afirmó este lunes la primera ministra, Sanae Takaichi, en un mensaje de felicitación a los graduados en la Facultad de Medicina de la Defensa Nacional.

La mandataria conservadora ha reiterado la necesidad de que Japón fortalezca sus capacidades de defensa, aludiendo en el pasado a los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y a la invasión rusa de Ucrania.

Takaichi ha prometido además actualizar este año tres documentos clave en materia de seguridad y defensa y "evolucionar estratégicamente" de forma acorde.

El despliegue de misiles de largo alcance llega en plena disputa entre Tokio y Pekín, unas fricciones que se remontan a finales de 2025 cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, aseguró que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán.

En los últimos meses, ambos países han intercambiado protestas diplomáticas y advertencias públicas en medio de una escalada de fricciones vinculadas a la seguridad regional y a la situación en el estrecho de Taiwán, isla cuya soberanía China reclama y para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.