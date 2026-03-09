Guerra en Oriente Próximo
Macron anuncia una futura "misión defensiva" francesa para reabrir el Estrecho de Ormuz
El presidente francés anunció en su visita a Chipre el despliegue en Mediterráneo oriental hasta el Mar Rojo de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y el portaaviones Charles de Gaulle
"Cuando Chipre es atacada, Europa es atacada (...) Su defensa es una cuestión crucial". Con estas palabras, el presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su apoyo a la isla durante su visita marcada por las tensiones bélicas en Oriente Próximo. Allí se reunió con su homólogo, Nikos Christodoulides, y con el primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis, para "demostrar al país su solidaridad" tras ser "víctima de varios ataques iraníes".
Macron se convierte en el primer jefe de Estado en pisar la isla tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo, y lo hace lanzando una advertencia directa a Israel, en una escenificación con un tono bélico que funciona, en sí misma, como declaración de intenciones.
"El objetivo es claro: Hizbulá debe cesar cualquier ataque e Israel debe poner fin a su operación militar y a sus bombardeos en El Líbano para que la soberanía del país pueda restablecerse", afirmó el presidente francés, insistiendo en que El Líbano "tiene derecho a defenderse" frente a las operaciones militares israelíes.
Distensión
El encuentro, celebrado en Pafos, permitió a los dirigentes debatir sobre cómo reforzar la seguridad de Chipre y del Mediterráneo Oriental, y contribuir a la distensión de la región. Tras esa primera reunión, Macron anunció el despliegue, desde el Mediterráneo oriental hasta el Mar Rojo, de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios, y el portaaviones Charles de Gaulle, el único en Europa con propulsión nuclear.
El buque insignia de la armada francesa ya se encuentra frente a las costas de Chipre con la misión de “defender y asegurar” el territorio. Este nuevo dispositivo formará parte de una "misión puramente defensiva" que permitará "escoltar buques portacontenedores y petroleros para reabrir gradualmente el Estrecho de Ormuz".
La crisis en Oriente Próximo amenaza también con sacudir a los mercados energéticos, por eso, el presidente francés anunció que este lunes se llevará a cabo una reunión de finanzas del G7 y el martes otra sobre energía para abordar el impacto del conflicto en Irán sobre el precio del combustible que ya cotiza por encima de los 100 dólares el barril, tras ganar un 44% desde que empezó la contienda.
Reservas energéticas
"El uso de reservas estratégicas es una opción considerada con un objetivo de hacer bajar el precio de la energía", explicó el jefe de Estado, quien se mostró preocupado al igual que el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ya prepara un paquete de ayudas para contener esta subida de precio.
Ante el temor de una posible escasez, la Comisión Europea quiso rebajar la preocupación negando cualquier riesgo de "una inminente escasez de suministro de petróleo en Europa".
Repatriaciones
No solo a Chipre, Francia también extendió su apoyo este lunes a los países del Golfo, con quien tiene un acuerdo de defensa y varias bases militares, pero también países donde viven miles de ciudadanos franceses que ahora el Gobierno intenta repatriar a través de vuelos civiles.
"Reafirmo nuestro apoyo a los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, con quienes tenemos acuerdos de defensa, pero también a Jordania, Arabia Saudí e Irak, que han sido desestabilizados y atacados, y a quienes hemos brindado apoyo", declaró Emmanuel Macron desde Chipre. "Nuestro objetivo es mantener una postura estrictamente defensiva junto a todos los países atacados por Irán en represalia", insistió antes de visitar el abrir.
