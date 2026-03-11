Escándalo
Polonia abre una investigación formal por trata de personas vinculada al caso Epstein
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el caso Epstein como un escándalo sin precedentes y vinculó la investigación a la seguridad nacional, anunciando un equipo analítico para analizar la trama en Polonia
EFE
La Fiscalía Nacional de Polonia ha iniciado formalmente este miércoles una investigación sobre presuntos delitos de trata de personas cometidos en territorio polaco en relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En un comunicado hecho público hoy, el portavoz de la Fiscalía, Przemysław Nowak, explicó que los delitos se cometieron, presuntamente, entre los años 2009 y 2019 y consistirían en el reclutamiento, bajo engaño, de personas en varias ciudades polacas, para luego someterlas a abusos.
En el comunicado se puede leer que hay "una sospecha razonable de comisión de un delito de trata de personas", con la captación "tanto de adultos como de menores de edad (...) en el territorio de Polonia, engañándolos sobre la naturaleza real de su futuro empleo en el extranjero".
La Fiscalía añade que a las víctimas, la mayoría de ellas de nacionalidad polaca, se les transportó al extranjero "para entregarlas a otras personas con fines de explotación sexual".
Seguridad nacional
El primer ministro, Donald Tusk, calificó el asunto el 3 de febrero de 2026 como un escándalo "completamente sin precedentes" y subrayó que "todo ser humano decente" debe rechazar cualquier relativización de la pedofilia.
Asimismo, vinculó el tema a la seguridad nacional ante posibles nexos del entramado con los servicios secretos rusos y anunció que el Gobierno había decidido "crear un equipo analítico para investigar la trama polaca del caso Epstein".
El ministro polaco de Justicia, Waldemar Żurek, manifestó el 22 de febrero de 2026 que el deber del Estado es "aclarar de forma rigurosa e imparcial todos los hilos polacos" de la trama.
El "caso Epstein" se refiere a la red de abusos sexuales y trata de menores atribuida al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de explotar durante años a chicas adolescentes y de moverse en círculos de poder político, económico y social. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.
Los llamados “papeles” o “archivos Epstein” son el conjunto de documentos judiciales y oficiales desclasificados en Estados Unidos -incluidos millones de páginas, imágenes y otros materiales que han sacado a la luz detalles sobre sus actividades.
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- Galería | Feria del Toro de Olivenza