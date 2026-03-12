El nuevo líder supremo de Irán asegura que el estrecho de Ormuz debe seguir "cerrado" y promete vengar "la sangre de los mártires"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que "el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado" para mantener "la presión sobre los enemigos". Jameneí, que fue designado el pasado domingo como sustituto de su padre, asesinado el primer día de la guerra en un bombardeo israelí, ha prometido también que vengará "la sangre de los mártires".

El mensaje, publicado por la oficina del líder supremo a través de redes sociales, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la citada ofensiva.

Referencia a las milicias afines

Jameneí, que también ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, ha destacado la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "siete secciones importantes", entre ellas "el martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Jamenei--, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos".