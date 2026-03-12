Trump dice que EE.UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California
Washington, 11 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.
Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.
El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.
El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- Los Alféreces: barra y cuchara diaria
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas