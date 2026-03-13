EEUU afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y "posiblemente desfigurado"

Pete Hegseth, secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que Estados Unidos sabe que Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, “está herido y posiblemente desfigurado”.

“Saca un comunicado ayer, uno débil, pero no había voz, no había vídeo. Era un comunicado escrito”, ha remarcado. “Irán tiene abundantes cámaras y grabadoras de voz. ¿Por qué un comunicado escrito? Creo que saben por qué”, ha declarado. “Su padre está muerto, está asustado, está herido, está huyendo y le falta legitimidad”, ha dicho también Hegseth, que ha asegurado que los líderes iraníes “se ocultan, acobardados” y ha añadido: “es lo que hacen las ratas”

El secretario de Defensa hablaba en la quinta rueda de prensa en el Pentágono desde que Trump lanzó en coordinación con Israel la guerra y ha ofrecido los últimos datos de la contienda junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor. El antiguo presentador de Fox News lo ha hecho de nuevo con un tono triunfalista y belicoso, en el que ha vuelto a atacar a parte de la prensa generalista por una cobertura del conflicto que denuncia que no refleja los logros militares de EEUU.

Hegseth ha asegurado que las fuerzas estadounidenses y las israelíes han alcanzado ya 15.000 objetivos iraníes. Él y Caine han detallado que el volumen de misiles lanzados por Teherán ha caído 90% desde el inicio de la contienda y el de los drones para el jueves se había reducido 95%. Y ambos han prometido, como hicieron el martes en su última comparecencia, que este viernes será el "día de ataques más intensos" por parte de EEUU.

El estrecho de Ormuz

Hegseth y Caine han hablado también del Estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el comercio mundial marítimo de crudo que Irán ha conseguido prácticamente cerrar en un movimiento que dispara la incertidumbre y el golpe a la economía, el comercio y los mercados globales y sacude el precio del crudo. El secretario de Defensa ha negado que EEUU no hubiera planificado para la posibilidad de ese cierre y en un momento de la comparecencia ha llegado a decir. “Estamos lidiando con ello y no hay necesidad de preocuparse sobre esto”.

Tras acusar a la prensa de “informar temerariamente" sobre la posible colocación de minas en el Estrecho por parte de Irán, Hegseth ha dicho: “No tenemos pruebas claras de eso”. Pero sus palabras chocan con las de otras informaciones de la propia inteligencia de EEUU que sí creen que Teherán ha conseguido regar el paso neurálgico con explosivos.

Hegseth ha tratado de definir la planificación estadounidense para el Estrecho como parte de una estrategia “secuencial”. “Desde el principio entre todas las agencias hemos estado prestando atención al Estrecho de Ormuz y aseguraremos que avanzan nuestros intereses”, ha dicho. “Hay una razón por la que elegimos como uno de nuestros primeros objetivos destruir su marina. Tenemos un plan para cada opción aquí. No es un estrecho que vayamos a permitir que siga en disputa”, ha declarado, sin explicar, eso sí, cómo piensan conseguirlo.

La escuela de niñas

El secretario de Defensa ha hablado también del ataque a la escuela de Minab en el primer día del conflicto, un bombardeo que dejó al menos 175 víctimas, la mayoría niñas, y que la investigación preliminar militar, según reveló 'The New York Times', atribuye a EEUU. Parte del error, según fuentes militares, se debió al uso de información de inteligencia desfasada que no tuvo en cuenta que esas instalaciones, que antes fueron parte de un complejo militar, se separaron y dedicaron a uso civil ya desde 2016. Trump llegó a acusar a Irán de haber atacado el colegio con un Tomahawk, aunque Teherán no tiene esos misiles que fabrica EEUU y solo vende a cuatro aliados.

Hegseth ha anunciado que ha nombrado a un oficial para estar al frente de la investigación y ha explicado que se trata de alguien externo al Mando Central, que se encarga de las pesquisas. “La investigación tomará todo el tiempo que sea necesario para abordar todos los temas que rodean a este incidente”, ha proclamado.

Noticias relacionadas

Nuevas víctimas de EEUU

El general Caine, por su parte, se ha referido al accidente que sufrió en Irak el jueves un avión KC135 de reposición de combustible, que provocó la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando ya a 11 las bajas militares de EEUU. Caine ha reiterado que, aunque la tripulación del avión cisterna estaba en una misión de combate, su siniestro “no fue resultado de fuego amigo ni enemigo”.

Suscríbete para seguir leyendo