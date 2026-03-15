Javier Vendrell Camacho

Soldados israelís matan a tiros a cuatro miembros de una familia palestina en Cisjordania

El Ministerio de Salud palestino afirmó que soldados israelíes mataron este domingo a tiros a una pareja y a sus dos hijos en el norte de Cisjordania ocupada. Por su parte, la Media Luna Roja palestina indicó que sus equipos recuperaron los cuerpos de dos adultos y dos niños de un vehículo atacado a tiros por las fuerzas israelíes en la localidad de Tammun.