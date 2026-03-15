Francia gira hacia los extremos en las elecciones municipales, pese a la resistencia de la izquierda en las grandes ciudades

Francia gira hacía los extremos. Pasadas las ocho de la tarde de este domingo, los primeros sondeos a pie de urna de la primera vuelta de estas elecciones municipales apuntaban a un nuevo avance de la extrema derecha, que desde hace años se expande imparable por el territorio francés.

Aunque los resultados oficiales no se confirmarán hasta este lunes, los primeros sondeos tras el cierre de los colegios indicaban que Agrupación Nacional habría aumentado su poder ganando electores y renovando varias alcaldías. En ciudades como Perpinyà (51,5%), Henin Beaumont (77,71%) o Fréjus (51,33%), sus alcaldes fueron reelegidos directamente y no tendrán que someterse a una votación en la segunda vuelta. En otras, como Toulon, Nimes, Carcassonne o Calais, sus candidatos avanzaron a la segunda vuelta con una ventaja considerable.

En Niza, su aliado Eric Ciotti lideró la primera vuelta con un 43,50%, diez puntos por delante de su rival de centroderecha Cristian Estrosi (30.7%). Nada más conocerse los primeros resultados, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella comparecía ante la prensa: “Estos resultados revelan una expectativa que sabemos que es enorme (...) en la línea de las últimas europeas y legislativas”, afirmó. En su discurso, Bardella ya inició lo que será una semana de estrategias y alianzas cara a la segunda vuelta, tendiendo la mano “a las listas de derecha sinceras”, declaró.

Ante la asfixia del lepenismo, la izquierda contenía la respiración pasadas las nueve de la noche, cuando los primeros sondeos que llegaban desde Marsella, ciudad tradicionalmente de izquierda, mostraban un empate entre la extrema derecha y la unión de izquierdas con 35,4%. A medida que pasaban las horas, el baile de numeros no cesaba, pero a medianoche la coalición encabezada por Benoit Payant (35,6%) seguía sin lograr despegarse del ultraderechista Franck Alisio (35,1%).

Ante estos resultados, el ex primer ministro macronista, Gabriel Attal, secretario general de ‘Renacimiento’, alertó de una “progresión inédita” de los extremos y cerró la puerta a cualquier alianza “ni con La Francia Insumisa ni con Agrupación Nacional”, reforzando la narrativa de un centroderecha aislado frente a los extremos del espectro político.

Las grandes ciudades se resisten a la extrema derecha

A pesar de que la extrema derecha progresa en Francia, las grandes ciudades -París, Lyon y Marsella- siguen resistiéndose a ella. La capital francesa conservaría su alcaldía socialista con Emmanuel Gregoire (38,30%), frente a un resultado mucho más bajo de los esperado para la conservadora Rachida Dati (26%). Lille y Lyon también mostraron esa resistencia de la izquierda, especialmente esta última, donde en las últimas semanas, el asesinato del joven militante de extrema derecha a manos de un grupo de ultraizquierda marcó el rumbo de la campaña electoral.

“La derecha y la extrema derecha está dispuesta a todo, incluso a aliarse” ante esto, “somos la única solución”, declaró Gregoire durante la noche electoral.

No solo la ultraderecha crece, la extrema izquierda también experimenta una importante evolución. El portavoz de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, defendió que han tenido "una progresión importante" en las municipales y que en algunas localidades han multiplicado por cuatro sus resultados de 2020. Bompard, además, señaló la victoria de sus candidatos en ciudades como Roubaix o Limoges y que están "codo a codo" en Lille, hasta ahora uno de los basti .,ones socialistas.

Bompard atribuye este avance a "una nueva generación, feminista y joven, como lo es la sociedad francesa” que buscar entrar “en la vida política del país" y apeló a los otros candidatos a apoyar sus listas para evitar el triunfo de la extrema derecha. Sin embargo, el llamado parece que no tendrá gran efecto entre las filas socialistas, quienes ya han cerrado la puerta a una posible nueva unión entre izquierdas. “No habrá acuerdo nacional entre el Partido Socialista y La Francia Insumisa”, sentenció el líder del Partido Socialista, Olivier Faure.

A diferencia de las pasadas elecciones legislativas de 2024, en las que se formó el Nuevo Frente Popular para frenar a la extrema derecha, esta vez cuesta imaginar que pueda existir un nuevo cordón sanitario que agrupe a todas las izquierdas. Para Faure, ante el hundimiento del 'macronismo' y frente a la complicidad de la derecha moderada, "solo la izquierda está en condiciones de detener a la extrema derecha" que "sigue progresando" camino hacia el Palacio del Elíseo en las próximas presidenciales de 2027.

Edouard Philippe, la última bala macronista

El ex primer ministro de centroderecha y candidato a las elecciones presidenciales de 2027, Edouard Philippe, veía estos comicios como la primera prueba de fuego en su carrera hacia el Palacio del Elíseo. Aprobado por sus vecinos en Havre con un 43,76%, el representante de la unión de centro afronta la segunda vuelta “con energía” afirmó.

Noticias relacionadas

Philippe se enfrentará el próximo domingo a Jean-Paul Leqoc, candidato de la unión de izquierdas, que quedó diez puntos por detrás, con un 33,25% de los votos.

Suscríbete para seguir leyendo