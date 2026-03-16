Lucía Feijoo Viera

Restos de un misil iraní quedan incrustados en el tejado de un edificio en Jerusalén

Los restos de un misil han impactado en el tejado de un edificio residencial en un barrio de Jerusalén Este durante un ataque con misiles iraníes. Personal de seguridad israelí y residentes locales han tomado fotografías del metal retorcido que quedó incrustado en la parte del bloque de viviendas. En Israel, millones de personas se refugian en búnkeres varias veces durante el día y la noche cuando se registran los ataques con misiles desde Irán. Doce personas han muerto en estos ataques, según el servicio de ambulancias israelí MDA.