Cuba promete "resistir" a los planes de EEUU de "adueñarse del país"

El ruido de las cacerolas furiosamente percutidas para protestar por los apagones se ha convertido en la banda sonora de este tramo de la crisis estructural de Cuba. La luz viene y se va mientras el Gobierno de la isla intenta negociar con Estados Unidos una solución al cerco energético impuesto desde enero y que la ha dejado sin combustible. "EEUU amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas", dijo este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. "Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos". Para Díaz-Canel, "solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo". Frente al "peor escenario", algo que la sociedad ya experimenta, "a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

La respuesta presidencial se conoció pocas horas después de que Donald Trump expresara públicamente su intención de "conquistar" la isla y jactarse de poder "hacer lo que quiera" porque está prácticamente quebrada. El pasado lunes, La Habana dio detalles de la reforma económica que abre las puertas al capital acumulado por cubanos que viven en Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio la calificó de insuficiente. Su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a Washington de intentar "destruir el orden constitucional y tomar el control del país". Advirtió no obstante que "el castigo colectivo" que se aplica a los cubanos "no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético". Rodríguez aseguró que "toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la patria".

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El intercambio público de mensajes de confrontación no parece haber cerrado la puerta a las negociaciones alejadas de las cámaras y los micrófonos. Mientras tanto, Rubio ha desmentido una información de The New York Times según la cual Washington intenta aplicar en la isla la "fórmula venezolana": descabezamiento de la presidencia de Díaz-Canel y un nuevo orden llevado adelante por el mismo poder debilitado. "La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados como sus fuentes", dijo. El responsable de la diplomacia de Trump, de padres cubanos, ha exigido a las actuales autoridades de la mayor de las Antillas un giro "drástico" con "gente nueva al mando".

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