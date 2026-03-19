Fallece Umberto Bossi, el fundador de la Liga Norte y defensor de la independencia de la Padania italiana

El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, exministro y defensor de la independencia de las regiones septentrionales del país, falleció este jueves a los 84 años de edad, según confirmaron fuentes de su formación.

Bossi falleció en el hospital de Varese (norte) donde había sido ingresado en cuidados intensivos.

Este veterano y controvertido político, uno de los protagonistas de la historia reciente italiana, fundó en 1989 la Liga Norte con el intento de lograr la independencia de una zona del norte italiano conocida como 'Padania'.

Controló el partido hasta 2012 y un año después fue sucedido por Matteo Salvini, quien convirtió la vieja Liga Norte en la simple 'Liga', una formación de ultraderecha nacional que renegaba de las antiguas pretensiones independentistas.

Uno de sus pupilos políticos y expresidente de la región del Véneto (norte), Luca Zaia, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la noticia, con una foto en sus redes sociales en la que se lee "Ciao Umberto" (Adiós Umberto).

Meloni recuerda su "pasión política"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder de los también ultraderechistas Hermanos de Italia, también se ha sumado al pésame recordando su "pasión política".

"Umberto Bossi, con su pasión política, ha marcado una fase importante de la historia italiana y dado una aportación fundamental a la formación del primer gobierno de derechas. En este momento de gran dolor, estoy cerca de su familia y su comunidad política", escribió la mandataria en la red social X.

La Liga de Salvini forma parte actualmente del Gobierno de Giorgia Meloni, al igual que la conservadora Forza Italia de Tajani, que también expresó su duelo por la muerte.

Bossi (Cassano Magnago, 1941) ha sido uno de los grandes protagonistas de la política italiana, especialmente de la llamada Segunda República surgida a mediados de los Noventa. Varias veces diputado y senador desde 1987, así como eurodiputado, llegó al Gobierno de la mano de Silvio Berlusconi, de quien fue un aliado y ministro en dos ocasiones: de Reformas Institucionales entre 2001 y 2004 y de Federalismo entre 2008 y 2011.

Pero también se le recuerda por muchos de sus gestos polémicos. Por ejemplo, llegó a declarar la independencia de la Padania, una región imaginaria por encima del río Po, en septiembre de 1996, aunque no tuvo ningún valor práctico. Crítico con el Estado italiano, fue condenado en 1997 por el delito de vilipendio al asegurar: "Con la bandera italiana me limpio el culo".

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Con problemas de movilidad por un ictus, en 2012 renunció al cargo de secretario de la Liga Norte a raíz de un escándalo por el desvío de fondos desde el partido a su familia.