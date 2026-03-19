Plataforma online
La justicia de Francia rechaza el bloqueo de Shein decretado por el Gobierno tras el escándalo por las muñecas sexuales
El Tribunal de Apelación de París considera que el "perjuicio" ya no existe al haber sido retirados los productos ilícitos
El gobierno francés pierde su pulso contra el gigante del 'fast fashion' chino, Shein. El Tribunal de Apelación de París rechazó este jueves la suspensión de Shein, tal y como solicitaba el Estado, después de que el ministerio de justicia presentase una denuncia de bloqueo de la plataforma tras descubrir la venta online de productos ilícitos, como muñecas sexuales con apariencia infantil.
El Tribunal de Apelación ratificó la sentencia del organismo judicial inferior, declarando en un comunicado de prensa que "el perjuicio que había justificado la actuación del Estado ya no existía". Después de destaparse la venta de estos polémicos productos, la compañía china los retiró inmediatamente de su catálogo y presentó sus disculpas. Además, Shein prometió mejorar los filtros de seguridad que involucraban a proveedores externos para evitar nuevas polémicas. Sin embargo, estas medidas no convencieron al gobierno, que solicitó a la justicia la suspensión total del sitio web hasta que pudiera garantizar que el riesgo de reincidencia fuera nulo.
Tras varios meses de litigio, la primera demanda fue rechazada por la justicia el pasado diciembre, considerándola "desproporcionada". Aunque el Tribunal ordenó a Shein bloquear por completo productos similares a las muñecas sexuales con apariencia infantil.
No contento con la primer decisión judicial, el ejecutivo decidió elevar su queja al Tribunal de Apelación de París, quien finalmente este jueves decidió rechazar el veto a la plataforma.
Shein expande su presencia en Francia
La resolución judicial refuerza la presencia de Shein en Francia. Desde hace meses, la compañía ha decidido expandir su negocio en el país, inaugurando sus primeras tiendas físicas. No exentas de polémica.
La llegada de Shein a los almacenes de BHV de Les Marais se presentó como una oportunidad de renovación y captación de nuevos públicos para los céntricos almacenes, sin embargo, no todo el mundo lo vio de con los mismo ojos. Durante la inauguración de esta primera 'pop up', varios grupos ecologistas y defensores del menor llevaron a cabo acciones de boicot al grito de "vergüenza".
En los primeros días, y en plena polémica por la llegada del gigante asiático a la capital francesa, la tienda recibió miles de visitantes. Sin embargo, este interés no se tradujo en venta. La empresa registró una caída del 10 % en la afluencia de clientes durante la cuarta semana. Además, la tasa de conversión fue inferior a su potencial, es decir, durante los primeros días, la tienda física recibió miles de visitas, sin embargo, las ventas no acompañaron: "Fueron un fracaso", reconoció una fuente interna de la compañía a FranceInfo.
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