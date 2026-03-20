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Según el New York Times

EEUU investiga a Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes

Las pesquisas están centradas en averiguar si el presidente de Colombia solicitó donaciones a estos criminales durante su campaña presidencial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. / EP

EFE

Nueva York

La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

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