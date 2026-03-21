Base Diego García
Irán lanza un ataque fallido contra una base de EEUU y Reino Unido en el oceáno Índico, a 4.000 kilómetros de distancia
Es un enclave estratégico para las operaciones estadounidenses en el extranjero
Hasta el momento, Irán había desvelado un abanico de misiles con un rango máximo de entre 2.500 y 2.000 kilómetros de alcance
Europa Press
Irán ha lanzado dos misiles este viernes contra la Base Diego García, de utilización conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, situada en el océano Indico, aunque ninguno de los dos proyectiles ha logrado impactar contra el complejo militar.
Según la información avanzada por el diario norteamericano 'The Wall Street Journal', uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro ha sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense.
La Base Diego García, un enclave estratégico para las operaciones estadounidenses en el extranjero, se encuentra a casi 4.000 kilómetros de las costas iraníes. Hasta el momento, Irán había desvelado un abanico de misiles con un rango máximo de entre 2.500 y 2.000 kilómetros de alcance.
Este ataque se produce horas después de que Reino Unido haya dado autorización al Ejército estadounidense para usar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo, una decisión que duramente criticada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha advertido de que la República Islámica se reserva "el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país".
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