Crisis en la isla
Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana
El Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió un apagón total este sábado a las 18:38 hora local, el séptimo en los últimos dieciocho meses
EFE
La Habana
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