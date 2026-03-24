Las apuestas sacuden la guerra: un usuario de Polymarket gana un millón de dólares al predecir los ataques contra Irán

Desde partidos de baloncesto hasta las palabras que pronunciará un político durante un discurso. Para plataformas de predicción en línea como Polymarket y Kalshi, todo es susceptible de convertirse en una apuesta en la que jugarte tu dinero. Incluso la guerra. Este fenómeno, cada vez más frecuente, abre la puerta a una potencial corrupción casi imposible de rastrear que despierta cada vez más preocupación.

Un usuario de Polymarket ha ganado casi un millón de dólares desde 2024 al apostar con un 93% de acierto sobre los ataques que Israel y Estados Unidos han lanzado contra Irán, según destapa el canal CNN con datos de la firma de análisis de la blockchain Bubblemaps. "Todo esto apunta claramente a una actividad de personas con información privilegiada (...) Me parece bastante sospechoso", ha advertido su director ejecutivo, Nick Vaiman.

Los casos de escándalo empiezan a acumularse. Al menos ocho cuentas creadas el pasado fin de semana en Polymarket han apostado un total de casi 70.000 dólares a que se producirá un alto el fuego entre Washington y Teherán, un movimiento que apunta a un posible uso de información privilegiada, informa The Guardian. Si se alcanza una tregua antes del 31 de marzo, esos usuarios podrían ganar casi 820.000 dólares.

Una de esas cuentas se creó poco antes del 28 de febrero, cuando la administración de Donald Trump lanzó un ataque junto a Israel con el que logró decapitar al régimen de los ayatolás. Entonces, ya realizó una apuesta ganadora sobre esa operación militar sorpresa, que también podría haberse fundamentado en un método ilegal.

Lanzamiento de misiles durante unas maniobras militares en Irán / -/Sepahnews via ZUMA Wire/dpa - Archivo

Las siete cuentas restantes se crearon el pasado fin de semana, más o menos cuando Trump intensificó su amenaza bélica contra Irán. No obstante, poco después, el presidente estadounidense rebajó su tono y aseguró que estaba considerando "reducir" las operaciones del ejército en Oriente Medio.

En Polymarket, la probabilidad de un alto el fuego antes de que finalice el mes de marzo ha pasado del 6% al 13% actual. Esa apuesta acumula ya casi 40 millones de dólares en juego, según datos de la propia plataforma.

Potencial corrupción

El oportunismo de esas apuestas sugiere que los usuarios anónimos de esos mercados de predicción online podrían estar utilizando información privilegiada para ganar dinero con esos secretos. En enero, uno de esos usuarios ya ganó 436.000 dólares al apostar por el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de EEUU. Un movimiento que la Casa Blanca gestó en estricto secreto.

La polémica con Polymarket y Kalshi también responde al temor a que las apuestas puedan contribuir a alterar la realidad. A principios de marzo, Emanuel Fabian, corresponsal de guerra de The Times of Israel denunció que había recibido amenazas de muerte de usuarios de esas plataformas que le exigían manipular una información publicada en el diario para que se ajustase a sus apuestas.

Además, hay otras razones que alimentan las sospechas de corrupción. Polymarket cuenta con Donald Trump Jr., hijo del presidente, como asesor estratégico, según ha informado Reuters. También cuenta con el respaldo financiero de 1789 Capital, una firma de capital riesgo fundada por la multimillonaria Rebekah Mercer, donante republicana y miembro del equipo de transición presidencial trumpista cuyo padre, Robert Mercer, estuvo detrás del escándalo de Cambridge Analytica que impulsó a Trump en 2016. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las compañías en las que ha invertido 1789 Capital han firmado contratos gubernamentales valorados en 735 millones de dólares o han recibido exenciones regulatorias, según ha destapado Financial Times.

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Rebekah Mercer y su padre Robert Mercer, mecenas de la extrema derecha en EEUU. / GETTY IMAGES / OLIVER CONTRERAS

El uso de información privilegiada, un delito cuando se aplica en el mercado de valores, está obligando tanto a Kalshi como a Polymarket a ser más proactivas en la detección de esos casos. En febrero, Kalshi informó que había congelado la cuenta de un candidato republicano y del editor de Mr. Beast, el creador de contenido más popular de YouTube. Fue su primera denuncia pública de este tipo de irregularidades.

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