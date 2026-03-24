Estados Unidos envía un plan de paz a Irán de 15 puntos para poner fin a la guerra

Estados Unidos ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto que inició el pasado 28 de febrero. Entre otras medidas, exige a Teherán que entregue todo el combustible nuclear enriquecido del que dispone y que mantenga abierto el estrecho de Ormuz, según informaron este martes varios medios. La administración de Trump ha trasladado sus exigencias a Irán a través de Pakistán, país que mantiene buenas relaciones con ambas partes y, según Channel 12, los negociadores estadounidenses habrían propuesto un alto el fuego de un mes para que las autoridades iraníes estudien las demandas.

De los 15 puntos planteados, los cinco primeros se refieren al ámbito nuclear. La Casa Blanca exige que Irán se comprometa a no intentar nunca dotarse de armas atómicas, que entregue todo el combustible enriquecido que posee en una fecha fijada por ambas partes y que desmantele varias instalaciones nucleares importantes.

Por otro lado, Irán también tendría que poner fin a su apoyo a sus grupos afines y dejar de financiar o armar a organizaciones como Hezbolá o Hamás. Además, se impondrían límites tanto al número de misiles que podrá tener el país como a su alcance. Por otra parte, el estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% de los hidrocarburos mundiales, deberá permanecer abierto a la navegación marítima. Y, a cambio, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas en su contra y apoyo para su programa nuclear civil. Entre dichos puntos, no se menciona un cambio de régimen en Irán.

"Un regalo muy grande"

Donald Trump se había mostrado este martes muy optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán. Asimismo también ha dicho que las autoridades de Irán le han hecho al país norteamericano "un regalo muy grande" que ha relacionado con el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio desde el pasado 28 de febrero. "Nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy importante, de un valor incalculable, y no les voy a decir qué es, pero era un premio muy significativo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario ha asegurado que el obsequio está "relacionado con el petróleo y el gas" para posteriormente agregar que tiene que ver "con el flujo (de crudo), con el estrecho", refiriéndose a este paso clave para el comercio mundial situado en el golfo Pérsico. El republicano, además, ha considerado que el supuesto regalo de las autoridades iraníes muestra que su Administración está "tratando con las personas adecuadas". "Son los únicos que podrían haberlo hecho", ha declarado ante lo que ha considerado como la prueba de un "cambio de régimen" en Irán.

"Realmente estamos ante un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que fueron los que crearon todos esos problemas", ha manifestado.

Trump se ha referido asimismo a sus declaraciones de la víspera, cuando aseguró que su Administración había mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán el domingo y que seguirían este lunes, tras apuntar a un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra. "No van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento", ha asegurado, pese a que desde Irán han negado que exista ninguna negociación con Washington y han atribuido el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo.

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Este mismo lunes, el mandatario estadounidense anunció el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.