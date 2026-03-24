Israel mantendrá el control del sur del Líbano y no permitirá el retorno de la población, según el ministro de Defensa

Israel quiere el sur del Líbano. Así lo ha expresado el ministro de Defensa, Israel Katz, este martes. Un día después de que el titular de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, defendiera que la nueva frontera israelí tiene que situarse en el río libanés Litani, Katz ha declarado que el Ejército mantendrá el control del sur del país vecino hasta ese punto de demarcación, a 30 kilómetros de la frontera con Israel. A su vez, ha dicho que las tropas impedirán el retorno de los residentes de esa zona, que supone más de un 10% del territorio libanés. El ministro alega motivos de seguridad para el norte de Israel, mientras acusa al Gobierno del país de los cedros de no haber desarmado a Hezbolá y promete continuar las operaciones contra el grupo. Los ataques de drones y proyectiles de Hezbolá de este martes han matado a una mujer en el norte de Israel.

Israel importa así el modelo de Gaza al sur del Líbano, una zona que ya había sido previamente ocupada por Tel Aviv desde 1982 hasta el año 2000. "Prometimos brindar seguridad a los residentes del norte, y eso es lo que haremos", ha dicho Katz. Según el ministro, la seguridad de su ciudadanía en las aldeas fronterizas depende directamente de la presencia de población libanesa a su lado de la frontera. "Cientos de miles de residentes del sur del Líbano que evacuaron hacia el norte no podrán regresar al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte [de Israel]", ha declarado durante una reunión con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, y otros altos mandos. "El principio es claro: donde hay terrorismo y misiles, no habrá casas ni residentes, y el ejército israelí estará presente", ha afirmado.

Noche intensa en Dahiye

Katz también ha celebrado que todos los puentes sobre el río Litani "han sido dinamitados", alegando sin pruebas que habían sido utilizados por Hezbolá para trasladar operativos y armas al sur del Líbano. "Las fuerzas israelíes controlarán los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", ha añadido. Hezbolá seguirá luchando contra Israel para impedir que su Ejército ocupe el sur del Líbano, declarando que dicha ocupación constituiría una "amenaza existencial" para el Líbano como Estado, en palabras del diputado Hasán Fadlallah recogidas por la agencia de noticias nacional libanesa. "Vuestros hijos están librando actualmente una batalla para preservar la existencia del Líbano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente contra el renovado proyecto israelí de trasladar las fronteras de Israel hasta el río Litani", ha declarado en una rueda de prensa en el Parlamento. "Ante esta disyuntiva entre la sumisión y un alto costo, no nos queda otra opción que la resistencia", ha defendido.

"Durante la cuarta semana de la ofensiva, el enemigo no logró consolidar sus nuevos puntos de ocupación: entró en aldeas fronterizas que ya habían sido destruidas, aprovechándose de que la resistencia [Hezbolá] respetaba el alto el fuego, a pesar de que no había combatientes presentes", ha insistido Fadlallah. "Este enemigo cree que puede repetir el mismo experimento para hacer realidad su sueño histórico, que seguirá siendo un sueño imposible", ha dicho. "El Líbano se encuentra en un momento decisivo, con su existencia como Estado amenazada", ha añadido, señalando que este instante exige "responsabilidad, lucidez y unidad nacional". "No es momento para divisiones internas ni tensiones sectarias; la única amenaza hoy es la agresión israelí", ha concluido el diputado de la milicia-partido político.

Ataques de la jornada

Los ataques han continuado a lo largo de las últimas horas en el sur del Líbano y también en los suburbios sureños de la capital libanesa. Conocidos como Dahiye en árabe, han vivido una de las noches más duras en lo que va de guerra con siete bombardeos israelíes. En los suburbios al este de la capital, que no están bajo control de Hezbolá, han muerto dos personas en lo que parecen ser asesinatos selectivos por parte de Israel. Dos paramédicos del servicio de ambulancias de Nabatiye, la principal ciudad de interior del sur del Líbano, han fallecido cuando un dron israelí ha impactado contra su motocicleta. En Bshamoun, en el distrito de Aley, una zona al este de Beirut de mayoría drusa, tres personas han muerto en un ataque aéreo israelí y cuatro han resultado heridas. Una de las víctimas mortales era una niña de tres años. Los aviones israelíes han bombardeado gasolineras que, según afirman las autoridades castrenses, son propiedad de Hezbolá.

También la capital israelí, Tel Aviv, ha sufrido el impacto de un mísil iraní que ha provocado seis heridos y ha causado elevados niveles de destrucción en una zona residencial. Fuentes de seguridad han confirmado a The Times of Israel que el artefacto explosivo que ha impactado contenía unos 100 kilogramos de explosivos. Los servicios de emergencia han informado de que varias zonas han sido afectadas en Kiryat Gat, al sur de Israel, tras un ataque con misiles iraníes, en el que no se han reportado víctimas. Las autoridades militares israelíes afirman que, desde que reanudó sus ataques el 2 de marzo, Hezbolá ha estado disparando un promedio de unos 150 cohetes diarios. Aproximadamente dos tercios de los cohetes lanzados diariamente han estado dirigidos contra las fuerzas israelíes que operan en el sur del Líbano y a lo largo de la frontera, mientras que el tercio restante se ha dirigido contra Israel. En Irán, los ataques se han sucedido en el centro y el oeste de Teherán y en la provincia central de Isfahan. El Ejército israelí ha "completado una oleada de ataques a gran escala contra instalaciones de producción" en Irán sin especificar cuales.

Persona non grata

A su vez, el Gobierno libanés continúa su cerco contra Hezbolá. Este martes las autoridades han declarado persona non grata al embajador de Irán en el país y le han ordenado que abandone el país antes del domingo. "Hoy he dado instrucciones al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes para que convoque al Encargado de Negocios iraní en el Líbano, le informe de la decisión de retirar el acuerdo para el embajador iraní designado, Mohammad Reza Shibani, lo declare persona non grata y le solicite que abandone el territorio libanés a más tardar el 29 de marzo de 2026", ha escrito el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Youssef Raggi, en X. Hace unos días también exigió la salida de todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní del territorio libanés.

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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha celebrado la decisión del gobierno libanés. "Se trata de una medida justificada y necesaria contra el Estado responsable de violar la soberanía del Líbano, de su ocupación indirecta por Hezbolá y de su participación en la guerra", ha escrito en X. "Instamos al Gobierno libanés a que tome medidas concretas y significativas contra Hezbolá, cuyos representantes aún ocupan cargos ministeriales en el Gobierno", ha añadido. Su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, ha "elogiado las declaraciones y acciones del Gobierno libanés" por su "valiente decisión" en declaraciones a AFP. Barrot ha lanzado un mensaje a Tel Aviv por el anuncio de Katz. "Instamos a las autoridades israelíes a que se abstengan de realizar este tipo de operaciones terrestres, que tendrían graves consecuencias humanitarias y empeorarían la ya dramática situación del país", ha dicho. La crisis humanitaria que afecta al país de los cedros ha provocado el desplazamiento de un millón de personas, y la muerte de 1.039 en ataques aéreos israelíes.

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