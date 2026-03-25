Irán rechaza la propuesta de Trump y pone condiciones maximalistas para poner fin a la guerra

Irán ha rechazado este miércoles el plan de 15 puntos para llegar a un alto el fuego propuesto por EEUU y ha dispensado las condiciones propias de la República Islámica: "el fin de los ataques y asesinatos, garantías de que no habrá más agresiones, reparaciones económicas por los daños causados, el fin de la guerra en todos los frentes y el control formal del estrecho de Ormuz", según ha explicado un oficial anónimo del régimen a la televisión pública.

La gran mayoría de estas reclamaciones —sobre todo la referente a Ormuz— son maximalistas y difícilmente aceptables por EEUU, pero el hecho de que la televisión pública las comunique evidencia que, a pesar de las declaraciones constantes de que el régimen iraní no negocia con Washington, Teherán lo está haciendo, aunque sea indirectamente y a través de la intermediación de Turquía, Egipto y Pakistán. De hecho, un alto cargo iraní ha confirmado este miércoles a la agencia Reuters la existencia de estas negociaciones.

Públicamente, la República Islámica niega tajantemente estar en conversaciones con EEUU, algo rechazado por los tres países mediadores, que aseguran estar intercambiando mensajes a diario. Esta vía diplomática fue anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, cuando aseguró que su aviación paraba "durante un plazo de cinco días" los ataques anunciados contra estaciones energéticas, "dependiendo del avance de las charlas".

"¿Has llegado a tal punto de problemas internos que tú, [Trump], estás negociando contigo mismo? Gente como nosotros nunca nos llevaremos bien con alguien como tú", ha dicho el portavoz del comando central militar iraní, Ebrahim Zolfaqarí, en respuesta los comentarios del multimillonario estadounidense sobre que habría recibido un regalo "muy caro" por parte de Irán.

"Nunca llegaremos a un acuerdo"

"Como siempre hemos dicho... nunca llegaremos a un acuerdo contigo. Ni ahora ni nunca. Nunca verás los precios de la energía y el petróleo de antes hasta que entiendas que la estabilidad en la región está garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas", ha continuado Zolfaqarí.

De cara al público, Irán se ha mostrado duro, inflexible, beligerante. Teherán rechaza cualquier tipo de pacto para terminar con la guerra, que muy a pesar del propio Trump y del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, no tiene visos de conseguir derrocar al régimen de la República Islámica. Pero interiormente, según muestran filtraciones a la prensa, Teherán parece más dispuesta a negociar y ya habría designado a sus jefes negociadores. Serían el ministro de Exteriores, Abbás Araghchi —quien, de hecho, fue el jefe negociador de Irán durante las charlas de febrero en Omán, rotas por la guerra— y el presidente del Parlamento persa, Mohammed Bagher Ghalibaf, el actual hombre fuerte de la República Islámica.

"Estamos siguiendo los movimientos de EEUU en la región, especialmente su despliegue de tropas. No intentéis poner a prueba nuestra determinación para defender nuestra tierra", ha dicho este miércoles Ghalibaf, en referencia al envío de varios miles de soldados estadounidenses hacia Oriente Próximo.

Freno a los ataques

Durante los últimos días, Irán ha frenado enormemente sus ataques contra sus vecinos del Golfo, mientras ha mantenido los bombardeos contra Israel y posiciones kurdas en el norte de Irak.

Teherán también ha señalizado un nuevo estatus del estrecho de Ormuz, por donde los cargueros pueden ahora pasar si pagan un peaje de dos millones de dólares a Teherán. Varias decenas de petroleros y cargueros han cruzado el estrecho, aunque hay una condición: "el paso está abierto tan solo a países que no apoyan al enemigo", ha declarado esta semana Araghchi.

El país persa ha conseguido de tal forma dominar Ormuz y tener una forma de estrangular la economía global en caso de necesitarlo. Un alto el fuego, según los expertos, quitaría este as en la manga de la República Islámica, que teme la repetición del conflicto en unos meses, como ha ocurrido ahora. La crisis actual ha llegado apenas medio año después de la guerra de bombardeos de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025.

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"No habrá más negociaciones. No las habrá. Y de hecho debemos considerar salirnos del Tratado de No Proliferación Nuclear", ha dicho este miércoles el parlamentario iraní Javad Larijaní, hermano del asesinado por Israel antiguo jefe de Seguridad Nacional del país persa, Alí Larijaní. "Si nos sirve en un futuro, podríamos volver. Pero si no, entonces que se lo queden", ha continuado el parlamentario.

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