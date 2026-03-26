El G7 se reúne en París para impulsar la desescalada en Oriente Medio

En medio del escenario centenario de la Abbaye des Vaux de Cernay, casi suspendido entre pasado y presente, Europa vuelve a mirarse a sí misma. Los países del G7 se han reunido este jueves en París, un conclave que continuará mañana, para abordar la desescalada en Oriente Medio, con varios invitados especiales; India, Brasil, Ucrania, Arabia Saudí y Corea del Sur.

En este primer encuentro, marcado por la ausencia de Estados Unidos, los ministros de Asuntos Exteriores debatieron sobre cómo “crear las condiciones para una paz y estabilidad duraderas", con el fin de iniciar una desescalada sin involucrarse militarmente en un conflicto que ya tiene repercusiones económicas globales. En paralelo, se abordaron posibles reformas de la gobernanza global, así como iniciativas concretas en materia de cadenas de suministro humanitarias.

“El trabajo realizado bajo la Presidencia francesa del G7 permitirá llegar a más personas que necesitan asistencia alimentaria, responder con mayor rapidez a las situaciones de inseguridad alimentaria, fortalecer la movilización del sector privado para contribuir al esfuerzo, mejorar la eficiencia de la cadena humanitaria y fortalecer los centros de distribución”, informaron fuentes diplomáticas francesas.

Fiel al espíritu de la cumbre fundacional de Rambouillet en 1975, Francia aspira a demostrar que el G7, surgido de la crisis de la primera crisis del petróleo, comparte una visión común --según mencionó el Ministerio de Exteriores -- “basada en tres principios: solidaridad entre las naciones, estabilidad económica y responsabilidad colectiva”. “Nuestro objetivo es coordinar nuestras posiciones e iniciativas para actuar conjuntamente por la paz y la seguridad, especialmente en Oriente Próximo y Medio”, afirmaron desde el Ministerio.

Restauración del duomo de Chernóbil

Tras una primera jornada de reuniones, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que preside esta reunión del G7, anunció la restauración del arco del sarcófago de Chernóbil (Ucrania), dañado recientemente por un dron ruso. El coste estimado de la operación asciende a unos 500 millones de euros.

La estructura metálica instalada en 2016 que cubre el reactor fue perforada por un dron ruso en febrero de 2025. Este blindaje protege, a su vez, el sarcófago original construido por la Unión Soviética tras el accidente nuclear tras el accidente de 1986. "Esta tarde presentamos la evaluación financiera inicial de los daños causados por este dron, que ascienden a unos 500 millones de euros", declaró Jean-Noël Barrot ante la prensa, insistiendo en que “el G7 debe desempeñar un papel catalizador en la captación de fondos, en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)”.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, que pretende convertir al G7 bajo la presidencia francesa en un “G7 de convergencia y resultados”, también quiso hacer hincapié en el deseo de obtener “mejores resultados”, especialmente en la lucha contra el terrorismo, “que está experimentando profundos cambios, sobre todo en lo que respecta a su financiación”.

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Su homólogo estadounidense, Marco Rubio, quien se encuentra viajando camino a París para sumarse a las discusiones este viernes, afirmó que el G7 debería ser más "agradecido" e instó a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz. "Les conviene ayudar (...), les conviene a su interés nacional", dijo el secretario de Estado, entrevistado poco antes de su partida a Francia.

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