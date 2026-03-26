Israel dice haber matado al comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

Los ataques israelíes continúan sacudiendo Irán, y eliminando a personajes clave del régimen de los ayatolás. Este jueves el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado el asesinato en un ataque "preciso y letal" del comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz. "El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido", ha declarado Katz en un comunicado. Durante la jornada, dos personas han muerto en Abu Dabi, y, en Israel, un soldado ha perdido la vida en combates con Hezbolá y otra persona ha muerto en el norte del país.

Katz ha informado en su comunicado que, junto a Tangsiri, han muerto otros "altos mandos" de la fuerza naval iraní, y ha descrito su asesinato como una "noticia importante" para sus socios estadounidenses. "Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro, Binyamín Netanyahu", ha subrayado. Mientras el líder republicano parece acercarse a Irán para llevar a cabo negociaciones, Katz ha mandado "un claro mensaje para todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria: las fuerzas israelíes los perseguirán y los neutralizarán uno por uno".

Israel ataca más fuerte

Israel no parece dispuesto a detener el conflicto contra su enemigo histórico, a diferencia de lo que sugiere Trump que está ocurriendo. Su Administración lleva toda la semana en contactos con Teherán a través de intermediarios para poner fin al conflicto que está a punto de cumplir un mes, y que se ha cobrado más de 1.300 vidas en el país persa. Tel Aviv, por su parte, no quiere dejar a medias el sueño de Netanyahu de poner fin al régimen de los ayatolás. Por ello, Netanyahu habría ordenado este martes a sus tropas que hicieran todo lo posible por destruir el mayor número posible de objetivos de la industria armamentística iraní en las próximas 48 horas, según fuentes del New York Times. El primer ministro israelí teme que pronto se declare un alto el fuego repentino, con rumores en medios israelíes de que podría ser este mismo sábado.

Mientras tanto, el Ejecutivo iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega mantener negociaciones formales con Estados Unidos. Trump, sin embargo, ha anunciado que Irán ha permitido el paso de 10 petroleros en el estrecho de Ormuz como un "regalo" para demostrar su seriedad en las negociaciones para poner fin a la guerra. Desde el 28 de febrero, Teherán mantiene este paso estratégico cerrado para sus "enemigos" en referencia a Washington y sus aliados. Esto ha provocado un grave impacto en la economía global, ya que, por ese estrecho, circula el 20% del petróleo mundial. Según medios israelíes, Tangsiri habría sido asesinado precisamente en la ciudad portuaria de Bandar Abás, a orillas de esta vía clave.

La central ciudad iraní de Isfahán ha sido duramente golpeada este jueves después de que Israel anunciara una "oleada de ataques a gran escala" en su contra. El miércoles por la noche, dos adolescentes murieron en un bombardeo contra una zona residencial del condado de Shiraz, al suroeste del país. A su vez, se han registrado ataques en la ciudad de Karaj y el aeropuerto de Lamerd, en la provincia de Fars, al sur, y en las ciudades de Mashhad y Taybad, en la provincia de Razavi Khorasan, cerca de la frontera con Afganistán. En paralelo, los ataques iraníes contra el golfo Pérsico han continuado. Dos personas han muerto este jueves en Abu Dabi cuando los restos de un misil interceptado cayeron sobre una carretera principal de la capital emiratí.

Ofensiva contra el Líbano

En la ciudad de Nahariya, en el norte de Israel, un ataque de Hezbolá ha causado la muerte de una persona y herido de gravedad a otra. También el Ejército israelí ha lamentado la baja de uno de sus soldados en combates con la milicia en el interior del territorio libanés. Las autoridades castrenses han desplegado una nueva división como parte de la invasión terrestre del Líbano. Se trata de la 162ª División del Ejército israelí que ha formado parte de las operaciones de combate en la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, y ha participado en la invasión de Rafah, la sureña ciudad gazatí reducida a un páramo. Durante toda la jornada, el centro de Israel ha sido objetivo de los drones, cohetes y misiles lanzados por Irán y Hezbolá.

Noticias relacionadas

Una docena de personas han resultado heridas en todo el país, según los servicios médicos. Irán ha lanzado ocho andanadas de misiles, provocando la activación de las sirenas en el centro de Israel, Tel Aviv, el aeropuerto Ben-Gurion, Cisjordania y Jerusalén. Las evaluaciones militares israelíes indican que este jueves Teherán ha disparado tres misiles de racimo, dos hacia el centro de Israel y uno hacia el norte. Se han registrado impactos en Tel Aviv, Ganei Tikva, Kafr Qasem, todas en el centro de Israel, el asentamiento ilegal de Sha'ar Shomron en Cisjordania, y en un suburbio de Haifa, al norte. En el Líbano, los ataques aéreos israelíes han matado a 22 personas y herido a 110, elevando la cifra de víctimas mortales a 1.116 y 3.229 heridos. En los últimos días, el Ejército hebreo ha golpeado cada día a decenas de aldeas en todo el territorio libanés.

Suscríbete para seguir leyendo