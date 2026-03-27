Caja negra para el Estado, refugio para ahorristas: el doble uso de las criptomonedas en Irán

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio se han observado flujos importantes de criptomonedas desde Irán. Según los especialistas, estos activos están siendo aprovechados para esquivar las sanciones impuestas a los Guardianes de la Revolución y como un refugio contra la inflación para la población civil.

AFP ha examinado cómo y con qué fines se están empleando últimamente las criptomonedas en Irán.

Millones de dólares

En un movimiento de una amplitud inusual, criptomonedas valoradas en más de 10 millones de dólares abandonaron las plataformas iraníes entre el 28 de febrero -día de inicio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos- y el 2 de marzo, según análisis de datos de Chainalysis. Para el 5 de marzo, cerca de un tercio de esos fondos habían sido transferidos a plataformas extranjeras.

Si bien parte de esa fuga se explica por el pánico de ciudadanos que buscan salvar sus ahorros, la importancia de la suma apunta a "la implicación de agentes del régimen" de los ayatolás, afirma a AFP Kaitlin Martin, de Chainalysis. Y es que estos agentes precisamente temen más sanciones o ciberataques que podrían privarlos de sus activos.

La caída de Bitcoin deja resultados negativos a varias empresas que tienen fuertes inversiones en la criptomonedas. / RECURSO

No sería la primera vez: en junio de 2025, en pleno conflicto con Israel, unos piratas informáticos vinculados al Estado hebreo se apoderaron del equivalente de 90 millones de dólares en la principal plataforma de criptomonedas iraní, Nobitex, recuerda la firma TRM Labs.

El régimen, implicado

Según Chainalysis, muchas carteras digitales empleadas durante este pico de actividad están directamente vinculadas a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen islámico iraní.

Además, "se observaron flujos" de transacciones pese a que el acceso a internet estaba oficialmente restringido, lo que es un indicio de que "algunos conservan acceso a sus haberes en criptomonedas", destaca la firma de análisis especializada Elliptic.

La influencia del régimen es impresionante: el año pasado, las carteras de los Guardianes fueron alimentadas con más de 3.000 millones de dólares en criptoactivos, lo que representa más de la mitad de los flujos de criptomonedas del país. Un porcentaje que no deja de aumentar, según Chainalysis.

Finanzas en las sombras

Para Irán, cortado en buena medida del sistema financiero tradicional a causa de las sanciones internacionales, los criptoactivos son un canal alternativo que le permite, por ejemplo, vender petróleo embargado o financiar discretamente a grupos armados aliados, como los rebeldes hutíes de Yemen, según sostienen las autoridades estadounidenses.

Según indicó el Financial Times a inicios de año, Irán propuso también cobrar en criptomonedas la venta de misiles balísticos, drones y otros sistemas de armas avanzados.

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) / -/IRGC/dpa - Archivo

Estos activos constituyen así unas verdaderas "finanzas en la sombra", explica a AFP Craig Timm, de la asociación de lucha contra el blanqueo Acams. Las criptomonedas son más difíciles de rastrear por las lagunas de la reglamentación internacional, y también más rápidas y baratas de mover que una transferencia bancaria clásica.

Salvavidas frente a la inflación

Los Guardianes de la Revolución y el banco central iraní privilegian los "stablecoins", activos digitales cuyo valor está pegado al dólar, y por tanto menos volátiles.

Pero la gente de a pie invierte masivamente en el Bitcoin, la primera de las criptomonedas, que puede retirarse de las plataformas y guardarse en carteras personales, inaccesibles para el régimen.

Noticias relacionadas

En un país en el que la inflación rozaba ya el 50% antes de la guerra, las criptomonedas son una suerte de "salvavidas" para la población ante el derrumbe de la moneda local, asevera Kaitlin Martin, de Chainalysis.