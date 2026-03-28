Una manifestación multitudinaria llena las calles de Londres en contra de la extrema derecha y de la guerra en Irán

Decenas de miles de personas han llenado este sábado las calles del centro de Londres para protestar contra la extrema derecha y contra los conflictos en Irán y en Gaza. La marcha, organizada por Together Alliance —una alianza de partidos de izquierdas, sindicatos y activistas— ha sido la primera gran demostración de fuerza de los movimientos a la izquierda del Partido Laborista desde la llegada al poder del primer ministro, Keir Starmer, en julio de 2024. Las políticas duras de Starmer en materia migratoria y su falta de contundencia a la hora de condenar los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio han dado un empujón a las fuerzas progresistas en el Reino Unido.

Los principales representantes de la alianza, entre ellos el líder de los Verdes, Zack Polanski, y el exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn —al frente de la nueva formación de izquierdas Your Party—, han capitaneado la marcha bajo una gran pancarta negra, la cual instaba a los presentes a no dejar que el populista Nigel Farage y su partido, Reform UK, dividan al país. Otros representantes de la extrema derecha, como el agitador Tommy Robinson o el magnate estadounidense Elon Musk también han sido objeto de las críticas de la multitud, la cual ha lanzado proclamas a favor de los refugiados y en contra del racismo.

Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres contra la extrema derecha / EFE

Críticas a los laboristas

Seth Pierce, un estudiante de 19 años, ha acudido a la manifestación para mostrar su insatisfacción con el Gobierno laborista, el cual considera que no está haciendo lo suficiente para condenar los conflictos en Gaza y en Irán. “Estoy decepcionado y triste. En 2024 cumplí 18 años y voté por primera vez al Partido Laborista, pensando que las cosas mejorarían y que veríamos más decencia y humanidad. Pero no hemos visto nada de eso, es la misma cobardía y la misma complicidad de siempre”, asegura.

El sindicalista Nader Awaad, un libanés afincado en el Reino Unido desde hace más de tres décadas, muestra su preocupación por el ascenso de la extrema derecha en las encuestas y acusa a los laboristas de no haber adoptado políticas de izquierda para hacer frente a los discursos radicales y al “imperialismo” de Estados Unidos. “El Partido Laborista ya no defiende sus valores y ya no representa a la izquierda. Es tan simple como eso”, afirma tajante. “La extrema derecha está en ascenso en Estados Unidos y en Europa y eso es muy peligroso, pero por suerte hoy se ha demostrado que mucha gente está en contra de esto”.

Manifestantes participan en la protesta ‘Together Against the Far Right’ en Londres (Reino Unido), el 28 de marzo de 2026 / ANDY RAIN | EFE

Apoyo a la izquierda

Los asistentes a la convocatoria de Together Alliance se han sumado a los de la marcha de Palestine Coalition, otra protesta convocada a favor de Palestina, elevando la cifra total a más de 500.000 personas, según los organizadores. La Policía Metropolitana, sin embargo, ha reducido esta cifra a 50.000 personas, aunque ha destacado las dificultades para hacer un cálculo preciso debido a la dispersión de la multitud.

Más allá de los datos de asistencia, las manifestaciones de este sábado han demostrado la tendencia al alza de partidos como los Verdes en detrimento del Partido Laborista, especialmente en los núcleos urbanos. Una tendencia que quedó demostrada con la victoria del partido de Polanski en las elecciones anticipadas en la circunscripción de Gorton and Denton, en los suburbios de Mánchester, la cual se consideraba una de las más seguras para los laboristas hasta ahora. Según una reciente encuesta de YouGov, los Verdes se sitúan como tercera fuerza en intención de voto con un 18%, tan sólo un punto por debajo de la formación de Starmer.

La estrategia del Gobierno de endurecer su política migratoria para tratar de frenar el ascenso de Reform UK le está saliendo cara en el flanco izquierdo y ha añadido un nuevo problema para el primer ministro, que se arriesga a perder votos por los dos lados y a sufrir una contundente derrota en las elecciones locales en Inglaterra y en las regionales en Escocia y Gales del próximo mayo.

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