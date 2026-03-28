Las multitudinarias protestas de ‘No Kings’ desafían a Trump, la guerra en Irán y el ICE

La jornada de protestas del movimiento “No Kings” (Reyes no) este sábado toma el relevo de las dos grandes movilizaciones anteriores, que en junio y octubre del año pasado congregaron a millones de personas en todo el país. Desde entonces, el autoritarismo que denunciaban entonces los manifestantes no ha hecho más que acentuarse. Este sábado, entre los participantes resonaron consignas como “No Kings, No ICE, No War” (Reyes no, ICE no, Guerra no), que añaden a la principal consigna dos aspectos que han definido las políticas de Donald Trump estos últimos meses: el incremento de las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán.

"Desde guerras ilegales hasta agentes enmascarados en nuestras calles, pasando por el aumento de los precios y los intentos de controlar nuestras elecciones antes de que ocurran", enumeran los organizadores como las principales razones de la mobilización. La coalición de unos 400 grupos, entre ellos Amnistía Internacional, Indivisible, y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar la participación de las anteriores dos ediciones hasta llegar a los nueve millones de asistentes, con más de 3.300 eventos en todo el país.

Comienzan las mayores protestas de 'No Kings' contra Trump, la guerra en Irán y el ICE / EFE

Minnesota, escenario de un operativo antimigratorio masivo que en febrero derivó en redadas, enfrentamientos en las calles y la muerte de dos personas, Renee Good y Alex Pretti, a manos de los agentes ha sido hoy el principal escenario de las protestas. Frente al Capitolio del estado, en la ciudad de Saint Paul, el acto ha reunido a destacadas figuras de la política y la cultura estadounidense, como Bruce Springsteen, el senador progresista Bernie Sanders y la actriz Jane Fonda, un icono del activismo contra la guerra de Vietnam.

Abusos del ICE y la guerra en Irán

"Exigimos justicia para Renee y Alex. Exigimos justicia para cada persona que resultó herida o traumatizada. Nunca olvidaremos lo que hicieron aquí", decía el governador de Minnesota Tim Waltz, quien fuera número dos en la campaña de Kamala Harris para las presidenciales de 2024. Tras la intervención del governador, en la que advirtió de los riesgos a los que se enfrenta la democracia estadounidense, el artista Bruce Springsteen salió al escenario para cantar 'Streets of Minneapolis', la canción protesta contra las acciones del ICE en la ciudad.

"El invierno pasado las tropas federales sembraron muerte y terror en las calles de Mineápolis. Eligieron la ciudad equivocada. Su fortaleza y su compromiso nos demostraron que esto sigue siendo Estados Unidos. Y esta pesadilla reaccionaria y estas invasiones de ciudades estadounidenses no quedarán impunes", clamó Springsteen.

BREAKING: Bruce Springsteen just performed at Minneapolis’ No Kings Day protest. The Boss has spoken. It’s time to fight back against Donald Trump. Let’s go. pic.twitter.com/HYESDkmiUy — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) March 28, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Bruce Springsteen performed at Minneapolis’ No Kings Day protest.

En las protestas también ha habido lugar para reivindicar el no a la guerra. En un contexto en el que el 61% de los estadounidenses desaprueban la gestión que está haciendo Trump del conflicto contra Irán, según encuestas recientes, los organizadores han repudiado la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes. "Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha.

“En muchos sentidos, el futuro de nuestro país, y de hecho del mundo entero, pende de un hilo, y las decisiones que tomemos ahora determinarán cómo será ese futuro”, aseguró en su intervención el senador progresista Bernie Sanders.También pidió el fin de la guerra “inconstitucional” de Estados Unidos e Israel contra Irán, que calificó como una “violación del derecho internacional”. “Al pueblo estadounidense se le mintió sobre la guerra de Vietnam, se nos mintió sobre la guerra de Irak, y hoy se nos está mintiendo sobre la guerra en Irán”, concluyó Sanders.

Desaprobación a Trump

Las manifestaciones se producen en un momento en que la desaprobación a Trump alcanza su nivel más alto de sus dos mandatos, un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según una encuesta de Fox News publicada el miércoles. El presidente no se ha pronunciado todavía sobre esta tercera jornada de protestas nacionales, como sí hizo en ocasiones anteriores, cuando difundió un vídeo generado con IA en el que un avión vertía excrementos sobre la multitud.

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La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sí que refirió a las protestas y afirmó en un comunicado el jueves que “las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia contra la obsesión con Trump son los periodistas a los que se les paga por cubrirlas”.

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